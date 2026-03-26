料理愛好家でタレントの平野レミ（79）が25日放送のNHK Eテレ「最後の講義」に出演。死期が近づいた夫でイラストレーターの和田誠さんの言葉を明かした。

和田さんは週刊文春の表紙や、たばこのハイライトのパッケージなどもデザインした有名イラストレーター。2人は1972年に結婚。2人の子宝に恵まれたが、和田さんは2019年に肺炎で死去した。83歳だった。

平野は「楽しい結婚生活がず〜っとあってさ、結局さ、男と女の人ってさ、どっちかが先に死ぬんだよね。死んじゃった。寂しいね。本当に寂しいね」としみじみと語った。

2人は出会って10日ほどで結婚、一度もケンカをしたことがなかったと言うが「和田さんが、だんだん病気になっていった時に、“和田さん、私と結婚して良かった？本当の本当のこと言ってよ”って言ったら、“わかってるでしょ”。その言葉だけ。だから、好きとか愛しているとか言ったことなかったけどね。“わかってるでしょ”って優しく言ってくれたね」と続けた。

平野は「いつもおいしい、おいしい、レミの料理おいしいって言ってくれて、それで和田さんは天国に行っちゃったけどね」と言い、棺に入れる料理も「いっぱい作って。最後まで、和田さんがいなくなっちゃう最後の料理まで、手を抜かないでちゃんとやりましたね」と涙ながらに振り返っていた。