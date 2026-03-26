26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演したプロ野球ニュース解説陣が広島の若手野手に期待を寄せた。

高木豊氏は「佐々木泰、平川、勝田、中村奨成、これをレギュラーにする年だと思うんですよ。新井監督は耐えなきゃいけないんですよ。外したりとかするよりも使い続ける。どんな壁も乗り越えさせる。そうなってくると、来年Aクラスにしますよ。それくらい楽しみな4選手」と期待を寄せる。

高木氏は「佐々木は広島の困っている4番と三塁手を1人で埋めるんですよ。スーパーな活躍してほしい。平川もそうだし、勝田もそう。中村奨成は半分レギュラーですけど、今年確固たる地位を築いてほしい」と続けた。

鳥谷敬氏は「キャンプも観に行かせてもらったんですけど、力強いですし、平川選手、佐々木選手が今の広島を大きく変えて、上に上がっていく可能性のためには、この2人が活躍していって、小園選手とか計算のできる選手が出てくるとマッチしてくると面白いチームになる感じですね」と自身の見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』