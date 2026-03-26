女優の吉川愛が２６日、都内でＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉とダブル主演を務める映画「鬼の花嫁」（２７日公開、池田千尋監督）公開前夜祭舞台あいさつに出席した。

原作は小説家・クレハ氏の同名作品で、富樫じゅん氏作画によるコミック版と合わせてシリーズ累計６５０万部を突破した大ヒット作。あやかし（怪物）と人間が共存する世界を舞台に、永瀬演じる鬼の一族の次期当主と、平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）の恋愛ファンタジーを描く。

吉川は公開前日を迎え「撮影自体も（期間が）すごく前なわけではないので、あっという間に公開かっていう気持ち。皆さんが拍手をしてくださったので、私の荷も下りたなっていう感じがします」と笑顔を見せた。

共演の片岡凜は吉川との撮影中のエピソードを明かし、「髪を引っ張ったり、ひどい事ばかり（役で）やったんですけど、『なんでもいいよ。私受け止める』と言ってくれた」と当時を振り返った。続けて「私、一人っ子なんですけど、吉川さんが本当にお姉ちゃんになってほしかった」とラブコールを送ると、当の本人も「うれしいです」と照れ笑いしていた。