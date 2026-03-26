SHIRO数量限定♡春の新香り「スエードメモリーズ」で始める新生活

新しい季節の始まりに、そっと背中を押してくれる香りが登場♡SHIRO PERFUMEから、春の空気感と前向きな気持ちを表現した「SUEDE MEMORIES（スエードメモリーズ）」が数量限定で発売されます。可憐な花々にスパイシーさを重ねた奥行きある香りは、新生活や新しい挑戦を迎える女性にぴったり。日常にさりげないときめきを添える、特別なフレグランスです♪

春のはじまりを感じる香り

「SUEDE MEMORIES」は、小学校に入学する女の子の新しい一歩をイメージして調香された香り。

アイリスやベルガモットが春の朝の澄んだ空気を思わせ、ピンクペッパーのほのかなスパイスが高揚感をプラスします。

その後、ヒヤシンスやベチバー、アンバーが重なり、やわらかく前向きな余韻へ。トップからラストまでドラマティックに変化し、甘さだけではない凛とした印象を演出します。

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限定デザインの香水＆ハンドソープ

「SUEDE MEMORIES オードパルファン」は50mL／11,220円（税込）。軽やかなトップノートからレザーの余韻へと移り変わる香りが特徴で、持続時間は約5～6時間。

桜色のマットなガラス容器は、この香りだけの特別仕様です。

「SUEDE MEMORIES ハンドソープ」は280mL／4,950円（税込）。カレンデュラエキス*1を配合し、手肌をやさしく整えながら、透明感のあるフローラルの香りが広がります。

1回3プッシュで約90回使用可能。

※スクラブは入っていません。

素材と想いが詰まったアイテム

ハンドソープに使用されているカレンデュラエキス*1は、開花できなかった花のガクを活用したもの。フラワーロス削減にもつながる、SHIROらしいものづくりが感じられます。

また、本アイテムは「SHIRO リユースプロジェクト」の対象製品。使用後は容器を洗って店舗へ持ち込むことで、環境にやさしい循環にも参加できます。香りだけでなく、その背景にも共感したくなるシリーズです。

新しい一歩に寄り添う香り♡

変化の多い春だからこそ、自分らしく前に進むための“お守り”のような香りを選びたいもの。「SUEDE MEMORIES」は、やさしさと芯の強さをあわせ持つ特別なフレグランスです。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪新しい毎日を、自分らしく彩る香りをぜひ取り入れてみてください♡