『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“バール”使い事務所で窃盗か レジには現金約500円」についてお伝えします。

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25日午前4時半ごろ、ガソリンスタンドに現れた黒い服装の2人。

事務所のガラス扉をバールのようなもので破り、鍵を開けて侵入します。すると、2人はすぐさま室内を物色し始め、1人が何かを抱えて外に出ます。

再びバールのようなものを持って戻りますが、今度は何かを持ち去る様子はなく、2人で外に走り去っていきました。

被害にあったのは、大阪府河南町にあるガソリンスタンドの事務所です。2人が物色していたのは、レジとみられます。

被害に遭ったガソリンスタンドの店主

「机の方は引き出しが階段式のように開けられていて、こちら（ポーチ）も中が開けられていた状態。大きなお金は入れてなかったので被害は少なかった」

レジには現金500円程度しか入っていなかったということです。しかし、店はかなり荒らされていたといいます。

被害に遭ったガソリンスタンドの店主

「（事務所内は）ぐちゃぐちゃでガラスの飛び散りがすごかった」

2人は現在も逃走していて、警察は窃盗事件として行方を追っています。