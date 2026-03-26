かまいたち濱家、正月旅行でまさかのトラブル「ドバイ行ったんですけど…」 相方・山内も同情「最悪や…」
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が26日放送のフジテレビ系『街グルメをマジ探索！かまいまち』（後7：00）に出演。正月旅行でまさかのトラブルに見舞われたことを明かした。
【写真】“細マッチョ”に大変身！『anan』表紙を飾った濱家隆一
今回はあんり（ぼる塾）、小森隼（GENERATIONS）、許豊凡（INI）、JO（＆TEAM）、信子（ぱーてぃーちゃん）、吉田羊をゲストに迎え、羽田空港で飛行機搭乗前のちょっとした時間にも楽しめるグルメ店をキリヌキ。空港内をめぐる中で、第3ターミナルの展望デッキを訪れた。
滑走路上の航空機を一行が眺める中、濱家は「デルタ航空や。思い出のデルタなんです」と語り始めると、「正月、飛行機乗ってドバイ行ったんですけど…ついた瞬間インフルエンザになって」と告白。その結果、一週間ホテルにこもることになったという。
これには相方の山内も「最悪や…」と濱家に同情。濱家は飛行機を見つめ「またなー！デルタ航空。今度こそ！」と叫んだ。
【写真】“細マッチョ”に大変身！『anan』表紙を飾った濱家隆一
今回はあんり（ぼる塾）、小森隼（GENERATIONS）、許豊凡（INI）、JO（＆TEAM）、信子（ぱーてぃーちゃん）、吉田羊をゲストに迎え、羽田空港で飛行機搭乗前のちょっとした時間にも楽しめるグルメ店をキリヌキ。空港内をめぐる中で、第3ターミナルの展望デッキを訪れた。
滑走路上の航空機を一行が眺める中、濱家は「デルタ航空や。思い出のデルタなんです」と語り始めると、「正月、飛行機乗ってドバイ行ったんですけど…ついた瞬間インフルエンザになって」と告白。その結果、一週間ホテルにこもることになったという。
これには相方の山内も「最悪や…」と濱家に同情。濱家は飛行機を見つめ「またなー！デルタ航空。今度こそ！」と叫んだ。