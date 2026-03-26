囲碁界の最高位のタイトルが移動した。

芝野虎丸十段（２６）が２６日、一力遼棋聖（２８）を下して棋聖を初めて奪取した。穏やかな物腰の勝負師が、４連覇中の第一人者の牙城を崩した。

午後４時１３分、神奈川県箱根町の「ホテル花月園」の対局室で一力棋聖が頭を下げて投了し、熱戦が続いたシリーズが終わった。芝野新棋聖は「こういう結果になって自分でもびっくりしている」と語った。

米ハワイ州で開幕した今シリーズは、他棋戦の対局も重なり、過密日程の中で戦うことになった。第３局は終盤の失着で敗れて自信を失いかけたが、「ミスを許すためには、シリーズで勝つしかない」。流れを引き戻し、最終局では厳しい攻めで強敵を圧倒した。

対局中はほとんど動かず、音を立てずに着手する。闘志を前面に出さない異色の勝負師が、大きなタイトルをつかんだ。「重圧は感じていない。自分らしく、のびのびやっていきたい」と語った。

３年前の第４７期棋聖戦七番勝負で、両者は初めてタイトルを争った。ここで一力棋聖が防衛してから、明暗が分かれる。一力棋聖は２年前に国際棋戦「応氏杯」を制して世界一になり、七大タイトルのうち五冠を保持するようになった。芝野新棋聖は、昨年は四つ、一昨年は五つのタイトル戦に出場したが、獲ったのは昨年の十段のみだ。一力棋聖にはこれまで５度の番勝負ですべて敗退した。

ただ、「一力さんの活躍は刺激になっていますが、『それだから自分も』という気持ちはない」。ライバルはあえて意識しなかった。自らの力をつけることに心を砕いた。

一力棋聖にとっては５連覇と、名誉棋聖の資格獲得がかかるシリーズだった。劣勢な碁でも猛烈な粘りで挑戦者を追い詰めた。「（国際棋戦の）ＬＧ杯などでも結果が残せず、難しい部分はあった。実力が足りなかった」と静かに語った。

力勝負へ誘導

「自分がしっかり打てば、互角以上に戦える」。シリーズ前の挑戦者の言葉が印象深い。一力棋聖は綿密な序盤研究に加え、読みも鋭く、終盤戦の精度も高い。「弱点が少ない」強敵を相手にしても、芝野新棋聖は動じなかった。「自分が力を出すかどうか。大きな対策はしていない」

その姿勢は、シリーズを通して一貫していた。序盤では、相手の研究を外すような手をしばしば試す。第５局では実利に甘くても、手厚く力をためる打ち方を選び、得意とする攻めの碁に持ち込んだ。「中国や韓国の棋士は、ＡＩ（人工知能）と一致する手しか追わない。自分に合った布石を見つけることを意識している」。見慣れない局面へと誘導し、力勝負へと引きずり込むスタイルは、ＡＩ時代の中で新鮮に映る。

第７局の新聞解説を務めた伊田篤史九段は「芝野さんは勝負にとらわれず、囲碁を楽しんでいるようだ」と舌を巻く。自らのスタイルを貫き、最高位のタイトルを手にした。（文化部 川村律文）