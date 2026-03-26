フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が２５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は「痩せ体質になる食べ方ＳＰ」。

元宝塚歌劇団の女優・遼河はるひは「黙って食べるｏｒしゃべりながら食べる」のどちらが痩せやすいか？という問題に「しゃべりながら食べる」が痩せやすいのでは？と推測した。

遼河は「宝塚のときは（体重は）全く気にしてなかったんですよ。宝塚ってすごいダイエットして体型をキープしてそうなんですけど、普通に舞台やってるだけで、スゴい痩せちゃうので」と明かした。

つづけて「（宝塚を）やめて、そのまま普通に食べてたら、宝塚のときより１５キロ太ったんです…」と話して驚かせた。

遼河は「１人で食べたときに、ご飯だけ食べてると早くなっちゃうんで早食いになっちゃうんですけど。誰かとしゃべってるとゆっくり食べてよく噛むから、しゃべりながら食べる方が太りにくい」と回答の根拠を明かした。

専門家は「しゃべりながら食べる方が太りにくい」とうなずき「話しながらの方がいいですね。食べながら食レポをする。『これはおいしいですね』とかって言うと、通常よりも満足感を得られるっていう」と独特の食事方法を説明していた。