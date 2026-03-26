スバルの「2人乗り“ロードスター”SUV」に注目！

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、各自動車メーカーが提案する未来のコンセプトカーたちが大きな注目を集めました。

こうした華やかなイベントの歴史を振り返ってみると、当時は大きな反響を呼びながらも、さまざまな事情によって市販化まで辿り着かなかったモデルが存在します。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「2人乗り“ロードスター”SUV」です！（29枚）

そのなかでも、2003年の「第37回東京モーターショー」で披露されたスバル「B9スクランブラー」とはどのようなモデルだったのでしょうか。

B9スクランブラーがステージに登場した瞬間、会場の空気は一変し、驚きと戸惑いが入り混じったどよめきが起こりました。それまでのスバルのイメージを覆すような斬新な姿に、伝統的なファンは目を丸くし、新しい時代の幕開けを感じた人々は熱狂するという、賛否両論の渦が巻き起こったのです。

当時のスバルは、2000年代初頭から「デザイン改革」という大きな目標を掲げ、ブランドの新しい価値を模索していました。その中心にいたのが、元アルファロメオのデザイナーとして知られるアンドレアス・ザパティナス氏です。彼の哲学が色濃く反映されたB9スクランブラーの開発においては、単なる移動手段ではない「エモーショナルな価値」を提供することが最優先されました。

そのコンセプトは、オープンカーである「ロードスター」としての走るたのしさと、どんな道でも突き進める「SUV」の自由さを融合させるという、非常に野心的なものでした。

乗車定員を潔く2名に絞った「2シーター・オープン」という贅沢なパッケージングで、平日は都会で過ごし、週末には自然の中へとアクティブに繰り出す。そんな現代のクロスオーバーSUVにも通じる先駆的なライフスタイルを、この一台で表現しようとしたのです。

外観で最も目を引くのは、航空機をモチーフにした「スプレッドウィングスグリル」とクラシカルな丸いヘッドライトの組み合わせです。このデザインテーマは、同年初頭の「ジュネーブモーターショー」で発表された「B11S」から始まったものでしたが、日本国内ではこのB9スクランブラーによって鮮烈な印象とともに広く知れ渡ることとなりました。

車体は全長4200mmと比較的コンパクトにまとめられていますが、細部にはこだわりが詰まっています。上半分には光り輝く無塗装のアルミ素材を使い、下半分には接触による凹みを防ぐ「耐デント性ボディパネル」を採用するなど、機能性の違いを異素材の組み合わせで表現していました。

また、エアサスペンションによって車高を150mmから200mmまで調整できる仕組みを備えており、オンロードとオフロードの双方に対応する柔軟性を持ち合わせています。

内装に目を向けると、アルミの骨格をあえて見せるシンプルで上質な空間が広がっています。タン色のレザーシートが温かみのあるアクセントとなり、プロトタイプらしい素材感と実際の使用を想定した使い勝手の良さがバランスよく共存していました。

メカニズムの面でも、B9スクランブラーはスバルの技術の粋を集めた存在でした。パワートレインには、スバル初となるハイブリッドシステム「SSHEV」を搭載。2リッター水平対向エンジンと高出力モーターを組み合わせ、低速域はモーター、高速域はエンジンが主役となる先進的な走りを実現していました。

さらに、現在の「アイサイト」のルーツといえる運転支援システム「ADA」も装備。ステレオカメラとミリ波レーダーを併用する当時の最先端技術が盛り込まれており、スバルの安全思想における重要なマイルストーンとなりました。

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これほどまでに高い完成度を誇りながら、B9スクランブラーが市販されなかった主な理由として、複雑なハイブリッドシステムや高価なエアサスペンションなど、量産化に向けた技術的・コスト的なハードルが高すぎたためと考えられています。

もともと市販を前提としたモデルというよりは、スバルの進むべきデザインと技術の方向性を示すための「スタディ（研究）」としての側面が強く、ある意味では時代を先取りしすぎていたのかもしれません。

しかし、このクルマが残した足跡は決して消えてはいません。象徴的なフロントグリルは、その後の「R1」「R2」や「トライベッカ」といった市販モデルに継承されました。

また、「オンロードもオフロードも軽やかに愉しめる」というクロスオーバーの思想は、のちに世界的なヒット作となる「XV（現クロストレック）」へと受け継がれることになったのです。