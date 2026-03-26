＜旦那が怯える＞子どもが爬虫類を飼いたいらしい。家族の誰かが嫌がっても子の希望を優先するもの？
ペットを飼っている家庭もあるでしょうが、それには家族全員の同意が必要になるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの場合、子どもがちょっと変わったペットを飼いたいそう。でも旦那さんが……。他のママたちにこんな相談がありました。
『子どもが「ペットを飼いたい」と言うので、ペットショップに。犬・猫・鳥・うさぎなど、どの種類か検討をつけてから飼い方を調べて、本当にお世話ができるのか考えることは伝えていました。漠然と哺乳類を選ぶだろうと思っていましたが、子どもが興味をもったのはヤモリやヘビなどの爬虫類。私は抵抗はありませんが、夫は「哺乳類でふわふわした可愛い動物がいい」と言います。子どもがお世話をするのだから、子どもの希望を優先したいですが、「嫌がっている人がいるのにわざわざ爬虫類を選ぶのもなぁ」と思ってしまいます』
子ども部屋で飼えるならいいのでは？
『爬虫類はケースに入れて飼育するので、お子さんの部屋に置けるならありなんじゃないかな？』
ヘビやヤモリなどの爬虫類は、専用のケースで飼育をすることになるでしょう。そのケースを子どもの部屋に置けるならば、旦那さんが日常的にペットを見ることもありませんね。おそらく旦那さんは、爬虫類が視界に入ることに抵抗があるのでしょうから、見えないようにしておくことを条件にすれば、旦那さんのOKが出るかもしれません。
飼ってみると、いずれ旦那さんの気持ちも変わるかも
『うちの同僚は、高校生の息子さんが突然トカゲを飼い始めて、爬虫類ならそんなに手もかからないから手伝うことないと放っておいた。でも見ているうちにだんだん可愛くなったんだって。投稿者さんの旦那さんも慣れないかな』
『投稿者さんは爬虫類に抵抗がないようで、息子さんはすごくよかったと思うよ。飼いたくても親が苦手だから飼えない子もいるからね。ぜひ、親子でいろいろ考えながら爬虫類チャレンジしてほしいな。旦那さんも2人が楽しそうにしていたら、仲間に入りたくなるんじゃないかな』
爬虫類のペットに抵抗がある旦那さんですが、実際に飼い出すと慣れてくる可能性もあります。投稿者さんや子どもがペットを可愛がっているのを見れば、気持ちも変わってきて、自分もお世話をしてみたいと思うかもしれません。それに旦那さんは自分だけがお世話をしないと、なんだか仲間はずれのように感じる場合も。飼う前にはいろいろな不安や心配もありますし、何より慣れていないこともあって、旦那さんは違うペットの方を選びたいのではないでしょうか。慣れるまでの辛抱と考えることもできそうです。
爬虫類は餌がグロテスク。逆に飼えなくなるかも
『カメレオンを飼っていたけれど、餌が大きいと口が傷ついて弱ることもあるからコオロギをちぎって生き餌を与えていた。一番大変だったよ』
『投稿者さんはペット本体は大丈夫でも、餌の方は大丈夫？ なかなかにアレだよ……』
『電気代がかかる。旦那さんが好きではない生き物にそれなりのお金をかけるのがOKなのかは、確認した方がよさそう』
爬虫類を飼うとなれば、それなりの餌が必要になります。ペットショップでも販売されているでしょうが、ペットの種類によっては、餌がかなりグロテスクのようです。それを毎日与えるのですから、餌のせいで飼い主の方が嫌になるかもしれません。また専用のケースで飼うとなれば、環境を整えることになるでしょう。日本には四季がありますから温度や湿度などを保つためには電気代がかかります。他にも具合が悪くなれば専門の病院にいくなど、ペットを飼うにはお金が必要。ペットにかかる出費を許容できるのかは、きちんと確認する必要がありそうです。
結局、ペットを飼うなら家族全員の同意が必要では？
『どんな動物でもそうですが、飼うときは家族全員が納得することが前提だと思います。もしもお子さんと投稿者さんが長期不在になったら、世話をするのは旦那さんですよね？ だから子どもが世話をするからいい……というわけにはいかないのではないでしょうか？』
『家族のペットなら、嫌がる人に我慢させて迎えるのは間違っていると思う。将来お子さんが大人になってから自分の責任で飼うべきかな』
『ペットは家族の一員として、家族全員が愛情と責任をもって飼えるものしか飼わないな。旦那さんが反対しているなら飼わない。人間も動物も元気なときばかりではないし、お金や時間だってかかる。お子さんがどうしても爬虫類を飼いたい気持ちが変わらないなら、自立してから飼ってもらうよ』
ペットを飼うことで家族の誰かが不快な思いをしたり、我慢を強いられたりするのであれば、やはりペットを飼うのは考え直した方がよいのでしょう。もしどうしても爬虫類を飼いたいならば、家を出てから飼うようにするなど、タイミングをずらすことも考えたいですね。