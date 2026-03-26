上越市の山中で24日午前、身元不明の全裸の男性の遺体が見つかりました。



24日午前10時すぎ、上越市滝寺の山中で「山の中の斜面で男性が亡くなっているようだ」と山菜採りをしていた女性から通報があり、駆けつけた警察官が県道199号から約30m入った場所で全裸であおむけに倒れている遺体を見つけました。



遺体は男性で年齢は30～60代、身長約170cm、体格は中肉で黒髪でした。周囲には衣類が散乱していて、死後数日が経過したような状態だということです。目立った外傷は確認されていません。



警察は身元の確認を急ぐとともに、事件と事故の両面で調べています。