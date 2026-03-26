「テレビ派」井上沙恵アナ 3月末で広島テレビ退社 最後の出演で視聴者に感謝
広島テレビで「テレビ派」のメインキャスターを務めた井上沙恵アナウンサーは、結婚を機に県外で生活するため、今年3月末で退社します。
「テレビ派」最後の出演となった26日、番組内で視聴者の皆さんに感謝の言葉を述べました。
井上アナウンサーの挨拶
テレビ派を月曜から担当して1年半、そして改めて3年間、本当にありがとうございました。
視聴者の皆さまに温かく見守っていただいたからこそ、3年間、毎日楽しくテレビ派に出演することができました。
三原市出身の私は、テレビ派を子どもの頃から見ていました。
楽しそうで、どこかほっとするような安心感があって、一視聴者として、馬場さん、森さんがされているテレビ派を見ていました。
そんなテレビ派でアナウンサーとして、そして、まさかあの森さんや馬場さんの隣でお仕事ができるとは、夢にも思っていませんでした。
新人の頃からテレビ派に出させていただき、2年目に馬場さんからバトンを受け継いだときは、正直、大きなプレッシャーで、余裕のない日もたくさんありました。
大好きな番組だったからこそ、「誰も見てくれなかったらどうしよう」と本当に思っていました。
ですが、取材先やいろんなイベントで、「いつも見てるよ」「頑張ってるね」と言葉をかけていただき、それが本当にやりがいになりました。
皆さんからいただく言葉がパワーになって、頑張ることができました。
今日は周りに、大好きで、かっこいいアナウンサーの先輩たちが立ってくれていますが、本当に皆さん一人一人に個性があって、尊敬できる先輩たちです。
私はMCとして立たせていただきましたが、本当に皆さんの支えがありました。
先輩アナウンサーはもちろん、時間を割いて取材に応えてくださった皆さん、そして画面に映っていない大勢のスタッフもいます。
たくさんの方の思いが詰まったテレビ派を、これからもぜひ、たくさんの人に楽しんでもらいたいなと思います。
私もこれからは視聴者として番組を見ます。
脳トレも、結局3年間で3位以内に名前が載ることはできませんでしたが、これからも挑戦したいです。
今日、皆さんに楽しそうな映像を見せていただいて、改めて大好きな地元・広島に、何度も帰ってこようと思いました。
本当に3年間、見てくださってありがとうございました。
（2026年3月26日放送）