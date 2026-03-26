先行きの見えない中東情勢。アメリカとイランの停戦にむけた交渉は不透明感を増しています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続くなか、日本は26日石油の国家備蓄を放出。安定供給につながるでしょうか。

■互いにのめない条件を…交渉は

日本時間26日朝、アメリカのトランプ大統領は支持者らを前にイランへの軍事作戦の成果を強調しました。

アメリカ トランプ大統領

「我々は誰も見たことがないほどの大きな勝利を収めている」

「イランは交渉中だ合意をしたがっているが、それを口にするとイラン国民や我々に殺されると恐れている」

イランとは“停戦交渉中”だと再度主張。しかし、イラン側は真っ向から否定しました。

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イラン アラグチ外相

「これまで交渉は一切行われていない。アメリカ側との交渉や対話は一切なかったと断言できる」

「現時点では交渉するつもりはない」とした上で、あくまでも“イラン側の条件で戦闘を終結させる必要がある”と強調しました。

イラン アラグチ外相

「戦争が繰り返されないよう我々の条件の下で戦争を終結させる」

こうしたなか、イランの国営メディアはイラン側が求める5つの条件を伝えました。「侵略・暗殺の完全停止」や「再び攻撃を受けない保証」などを提示。

一方、アメリカが提示したとされている15の条件には、「ウラン濃縮の完全停止」などが含まれています。

ただ、イランが求める賠償金の支払いや、アメリカが求める今ある核施設を破壊することなどは、互いにとてものめないとみられ、双方が高めの要求をふっかけ合っている状況です。

さらに、アメリカ側の15の条件をすでにイランが拒否したという報道もあります。

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これにアメリカ側は、“実りある交渉が続いている”とした一方で「イランは二度と判断を誤るべきではない」と合意を迫りました。

ホワイトハウス レビット報道官

「もしイランが現実を受け入れず、軍事的敗北を理解できないのであれば、トランプ大統領はイランにかつてないほど強力な打撃を与えるだろう」

その上で、「軍事作戦は4週間から6週間と見込んでいる」と、長くてもあと2週間程度で戦闘が終結する見通しを示しました。

交渉をめぐっては新たな動きもあります。

橋渡し役のパキスタンが、イスラエルによるイランの要人暗殺にストップをかけたと報じられました。

標的となっていたのはアメリカとの交渉窓口とされるガリバフ議長らで、パキスタンは殺せば“交渉相手が誰もいなくなる”と止めに入ったということです。

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一方、そのガリバフ議長はSNSに「敵対勢力がイランの島の1つを占領する作戦を準備しています」と投稿。イラン側はアメリカ軍の地上侵攻を警戒しています。

さらにトランプ政権が新たに部隊派遣を命じたという報道もあります。派遣されるのはパラシュートで空から侵攻できる空挺部隊で、アメリカ軍屈指の精鋭部隊とされています。

交渉か、あるいは戦闘拡大か、世界中が行方を見守っています。

■国内消費の約1か月分、来月1日までに放出予定

イランでの戦闘が始まっておよそ1か月です。原油の9割を中東に依存する日本。中東から届く原油が大幅に減りつつあるなか、政府は26日、ロシアによるウクライナ侵攻で原油価格が高騰して以来、4年ぶりとなる国が備蓄する石油の放出を始めました。

まずは、愛媛県にある「菊間国家石油備蓄基地」からです。国内に11か所ある国の備蓄基地の1つで、沿岸にあるタンクから隣接する石油元売り会社の製油所に送られたあと、ガソリンなどの石油関連製品として市場に出荷されます。

来月1日までには、他のすべての備蓄基地から放出を予定していて、その量は国内消費のおよそ1か月分にあたる850万キロリットルに及びます。

経済産業省は、国民の生活や産業の安定を第一に日本全体で必要な量を出していくとしています。

■「戦争の影響が身近に回ってくるのかと」

しかし、新たに原油が手に入らない状況は変わらず、影響は福祉の現場にも及んでいます。

静岡県浜松市が運営する福祉施設を訪ねました。お年寄りのデイサービスなどにも使われる、市民の憩いの場ですが、25日から誰でも利用できる入浴施設を休止する事態になっています。

浜松市三ヶ日総合福祉センター 加藤雄三館長

「重油の確保が難しいという連絡があって、4月分も確保できてないと聞いている。今後、注文に応えられなくなる可能性。注文しても入ってこない」

今後、お湯を沸かすために使う重油の調達が見通せず、やむを得ない判断に。1日に80人ほどの利用者がいるという大浴場は、お湯が抜かれていました。

この施設で使う重油は1日におよそ150リットル。3分の2を占める大浴場用の重油を節約し、デイサービス用のお風呂に回すといいます。

それもあと2週間ほどで尽きてしまう状況に危機感を覚えていました。

浜松市三ヶ日総合福祉センター 加藤雄三館長

「戦争の影響が身近に回ってくるのかと驚き」

生活の細部にまで及ぶ原油不足の影響。国家備蓄の放出が解決の一手となるのでしょうか。