58年の歴史を刻んできた「西武渋谷店」。2026年9月に営業を終了することが、25日発表されました。

【写真を見る】富士山も一望！進化する「屋上遊園」

西武渋谷店 58年の歴史に幕

閉店するのは、売り上げの6割を担う、販売のメインである「A館」と「B館」で、「ロフト館」や無印良品が入る「モヴィーダ館」は営業を続ける方針だということです。

女性

「小さいころ（親に）連れてってもらった特別な場所で、なくなっちゃうのは寂しいと思います」

女性（母親）

「すっごく悲しいです。もうびっくりしました。継続して欲しいですね、気持ちとしては」

よく利用しているという親子。たくさんの思い出があるようで…

女性（娘）

「私にとって生活の一部ですね。何かあったらとりあえず西武に来たら解決するっていうのが、やっぱりなくなってしまったのがとても寂しいし、痛いですね」

渋谷周辺では、2023年に「東急百貨店本店」が閉店。

今回の「西武渋谷店」の閉店で、渋谷の街から百貨店が姿を消すことになります。

百貨店名物「屋上遊園」の現在

出水麻衣キャスター：

百貨店と楽しい家族の思い出がセットで紐づいてる方も多いかと思います。

百貨店といえば、屋上の遊び場「屋上遊園」です。

松坂屋名古屋店の屋上遊園は、2025年3月にリニューアルしました。コイン遊具は約50台あります。

100年以上続く地域の人たちにとって思い出の場所なので、今後も守り続けたいという思いで営業しているといいます。

現在の屋上遊園は進化しています。

静岡市に2021年にオープンした「清水マリーナサーカス（エスパルドリームプラザ内）」では、懐かしのコイン遊具から観覧車やメリーゴーラウンドまであります。

屋上からは富士山と駿河湾も一望でき、インバウンドの方からも人気が出ているということです。