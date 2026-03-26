村上信五（ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）と神田愛花がＭＣを務めるＭＢＳ・ＴＢＳ系「クイズ！昭和１００年プラス」が２６日、放送され、森田哲矢（さらば青春の光）、今井アンジェリカらが出演した。

１５歳の時にＴＢＳ系「金八先生」でデビューした近藤真彦（６１）は、１６歳でＴＢＳの看板音楽番組「ザ・ベストテン」に初出演。１０位から順番に歌っていく生放送の番組で、「セットでずっと人が歌ってる時に見ていなきゃいけない。僕は漢字をあまり書けなかったんで、当時、（司会の）黒柳（徹子）さんに、『あなたは座ってる間、ずっと漢字の勉強をしていなさい』って（言われて）」と苦笑いで告白。「何それ？！」と驚かれると、「ほんと！みんなが歌ってる時、ずっと漢字の勉強」と笑った。

ほかにも「レコード大賞とった時、（生放送の）最後に歌うんだけど、（続けて）紅白のオープニングにも出なきゃいけない」とともに連続した生放送だったレコ大とＮＨＫ紅白を掛け持ちするため、「武道館から（ＮＨＫまで）白バイ先導」で移動し、「代々木インター降りてから信号、全部、青（だった）」と明かし、一斉に「え〜っ？！」と驚きの声があがっていた。