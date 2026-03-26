光の神秘 ホタルの幼虫の上陸 さつま町・川内川【亀ちゃんのかごしま撮った！】
亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回の映像は、さつま町からです。雨の日にしか見られない、ホタルの幼虫の上陸。私も初めて撮影しました。
雨上がりのさつま町、川内川です。「ホタルの幼虫が撮影できるよ」と、いちき串木野市のカメラマン・中村吉文さんについていくと、カメラがずらり。
（中村吉文さん）「2年ぶりですね。去年もその前もダメでした」
日が暮れて、カメラマンが待ち焦がれていた風景がこちらです。
右の川の方から、光るものが登っていきますよね。
この光の正体が・・・ゲンジボタルの幼虫です。
幼虫は、成虫の前に土の中でサナギになるために上陸します。乾燥をきらうため、雨の日だけに見られます。
これは3時間かけて撮影した、幼虫の光の跡です。幼虫の姿からは想像できないきれいな光ですよね。
そして、中村さんも幻想的な写真をカメラに収めました。階段があっても、まっすぐよじ登っていきます。
（中村吉文さん）「なんとか上がってよかったですね」
春の雨の日だけに見られる川内川の神秘。ゲンジボタルの幼虫の上陸は、来月上旬まで見られそうです。
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