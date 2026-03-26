亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回の映像は、さつま町からです。雨の日にしか見られない、ホタルの幼虫の上陸。私も初めて撮影しました。

雨上がりのさつま町、川内川です。「ホタルの幼虫が撮影できるよ」と、いちき串木野市のカメラマン・中村吉文さんについていくと、カメラがずらり。

（中村吉文さん）「2年ぶりですね。去年もその前もダメでした」

日が暮れて、カメラマンが待ち焦がれていた風景がこちらです。

右の川の方から、光るものが登っていきますよね。

この光の正体が・・・ゲンジボタルの幼虫です。

幼虫は、成虫の前に土の中でサナギになるために上陸します。乾燥をきらうため、雨の日だけに見られます。

これは3時間かけて撮影した、幼虫の光の跡です。幼虫の姿からは想像できないきれいな光ですよね。

そして、中村さんも幻想的な写真をカメラに収めました。階段があっても、まっすぐよじ登っていきます。

（中村吉文さん）「なんとか上がってよかったですね」

春の雨の日だけに見られる川内川の神秘。ゲンジボタルの幼虫の上陸は、来月上旬まで見られそうです。

・