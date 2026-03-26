ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）
予想 0.32% 前回 0.84%（前月比)
21:30
米新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）
予想 21.2万件 前回 20.5万件
米失業保険継続受給者数（03/08 - 03/14）
予想 184.9万件 前回 185.7万件
22:00
南ア中銀政策金利（3月）
予想 6.75% 前回 6.75%
27日
1:00
テイラー英中銀委員、イベント講演
ロジャーズ加中銀上級副総裁、金融政策枠組み改定と経済見通しについて講演
1:30
グリーン英中銀委員、討論会出席
2:00
米7年債入札（440億ドル）
4:00
メキシコ中銀政策金利（3月）
予想 6.75% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
5:00
クックFRB理事、金融安定性について講演（質疑応答あり）
7:30
ミランFRB理事、FRBバランスシートについて講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）
予想 0.32% 前回 0.84%（前月比)
21:30
米新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）
予想 21.2万件 前回 20.5万件
米失業保険継続受給者数（03/08 - 03/14）
予想 184.9万件 前回 185.7万件
22:00
南ア中銀政策金利（3月）
予想 6.75% 前回 6.75%
27日
1:00
テイラー英中銀委員、イベント講演
ロジャーズ加中銀上級副総裁、金融政策枠組み改定と経済見通しについて講演
1:30
グリーン英中銀委員、討論会出席
2:00
米7年債入札（440億ドル）
4:00
メキシコ中銀政策金利（3月）
予想 6.75% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
5:00
クックFRB理事、金融安定性について講演（質疑応答あり）
7:30
ミランFRB理事、FRBバランスシートについて講演（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。