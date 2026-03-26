21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）
予想　0.32%　前回　0.84%（前月比)

21:30
米新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）
予想　21.2万件　前回　20.5万件

米失業保険継続受給者数（03/08 - 03/14）
予想　184.9万件　前回　185.7万件

22:00　
南ア中銀政策金利（3月）
予想　6.75%　前回　6.75%

27日
1:00　
テイラー英中銀委員、イベント講演
ロジャーズ加中銀上級副総裁、金融政策枠組み改定と経済見通しについて講演

1:30　
グリーン英中銀委員、討論会出席

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

4:00
メキシコ中銀政策金利（3月）
予想　6.75%　前回　7.0%（オーバーナイト・レート)

5:00　
クックFRB理事、金融安定性について講演（質疑応答あり）

7:30　
ミランFRB理事、FRBバランスシートについて講演（質疑応答あり）


※予定は変更されることがあります。