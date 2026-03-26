原油が一段高、ドル買いに反応、ユーロドル一時１．１５２７レベル＝ロンドン為替



ロンドン昼にかけて、ドルが買われている。NY原油先物が94.52ドルまで一段と高値を伸ばしている。ユーロドルは1.1527レベル、ポンドドルは1.3330レベルにそれぞれ本日の安値を更新。ドル円は159.65レベルに高値を更新している。トランプ米大統領は自身のＳＮＳで、イランに真剣になるよう促す、「手遅れ」になる前に、と発言した。



USD/JPY 159.63 EUR/USD 1.1527 GBP/USD 1.3330

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