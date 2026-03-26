中国大使館に侵入したとして逮捕された自衛官。事件当日までの足取りとともに、みえてきた人物像とは─。

■防衛省、逮捕の自衛官“勤務態度や言動に問題なし”

“現役の自衛官”村田晃大容疑者（23）が、東京港区にある中国大使館に侵入したとして逮捕・送検されました。

現役自衛官・村田容疑者

「大使に会いたかった。大使に意見を伝えて受け入れてもらえなければ、刃物で自決して驚かせようと思った」

その人物像について、26日に防衛省は「勤務態度や言動について問題があったという報告はない」としています。

■容疑者「中国大使に日本への強硬姿勢を控えてほしいと…」

警視庁によりますと、事件が起きたのは24日午前。中国大使館の敷地内を村田容疑者が歩いているのを、大使館員が発見。敷地内の植え込みには刃渡りおよそ18センチの包丁のようなものが隠されていたということです。

調べに対し、「中国大使に日本への強硬姿勢を控えてほしいといった考えを伝えたかった」と供述しているという村田容疑者。

防衛省によりますと、2024年度の「一般幹部候補生」に合格し、陸上自衛隊として採用されたということですが、その際、性格などをみる「適性検査」については実施していなかったということです。

■事件前の足取りは 銀座の量販店で刃物購入

事件前の動きについても徐々に明らかに…。

事件前日の23日、休暇を取得。しかし事件当日の24日、勤務開始時刻になっても現れず、無断欠勤していたということです。

捜査関係者によりますと事件前日（23日）、村田容疑者は宮崎から高速バスで福岡・博多へ移動。新幹線で東京駅へと移動し、深夜に東京駅へと到着したあと向かったのが、なぜか…多くの人の目がある都内屈指の繁華街でした。

銀座にある量販店で刃渡り18センチの包丁のような刃物を購入したことが新たにわかりました。

その後、銀座のネットカフェに宿泊し、大使館まで移動。周囲を歩き回ったのでしょうか。隣接する建物から塀を乗り越え、大使館内に侵入したとみられるということです。

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防衛省は、今回の事件が、村田容疑者の私的な行為との認識を示したうえで、「事実関係が明らかになり次第、厳正に対処する」としています。