3月26日までに、元AKB48でタレントの板野友美が自身のYouTubeチャンネルを更新。彼女が経営する会社の社員との社員旅行の様子をアップしたが、その豪遊ぶりが話題になっている。

板野は、「【一棟貸し】2年ぶりに会社のメンバーと最高な温泉旅へ【静岡】」と題した動画をアップ。静岡県に向かう道中の車内から笑顔を見せ、動画がスタートした。

「今回板野さんたちスタッフが向かったのは、静岡県伊豆市にある温泉旅館『おちあいろう』という施設。創業1874年の登録有形文化財の宿で、明治7年からの歴史を継承する老舗。2年連続ミシュランキーを受賞するなど、人気の高い旅館なのです」（芸能プロ関係者）

同旅館の中でも、2024年12月にオープンした貸切別邸『石楠花（しゃくなげ）』を一棟を貸し切って宿泊した板野。動画内では広々とした豪華な旅館内を紹介したが、度肝を抜いたのはその宿泊費だった。

「同旅館の一棟貸しは、1泊2食付きの2名利用で税込660,000円。人数を追加すると、1名あたり6万円程度の追加料金がかかる高級ヴィラです。今回板野さんはスタッフとともに8人ほどで向かったため、全員で100万ほどはかかっていると思われます」（前出・芸能プロ関係者）

かなり大判振る舞いな社員旅行。サウナや貸切露天風呂に入るなど、終始スタッフと和気あいあいとした楽しげな様子が映し出されていたが、驚くのは宿泊費だけではなかった。

「動画中盤、誕生日の会社のスタッフへ高級ブランドのプレゼントを渡した板野さん。大きな紙袋には『バレンシアガ』と書かれており、袋を開けると黒革のリュックがお目見え。30万円はくだらない高級リュックに、スタッフも大喜びするなど、大盛り上がりしていました」（前出・芸能プロ関係者）

そんな羽振りの良いセレブ社長としての姿を見せた板野。コメント欄には、

《1棟貸しは、流石すぎます》

《なんて福利厚生の良い会社なの》

と驚く声が止まらない。実際、板野の“セレブアピール”はここ最近注目集めている。

「板野さんは、東京都内の一等地に家賃200万円を超える超高級マンションに暮らしており、度々メディアでも紹介しています。さらに、2026年3月8日には自身のInstagramで愛車を紹介。イギリスのSUVメーカー『ランドローバー』が展開する高級SUV『レンジローバー イヴォーグ』というモデルで、1000万円近くする超高級車です。次々と明らかになる高級ライフスタイルは、彼女のファンにとっては憧れのものでしょう。

ただ一方で、2021年に結婚した東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との関係にも注目が集まっています。というのも、高橋選手は、2026年に1200万円減の推定年俸4600万円でサインしたと報じられています。成績に応じて、収入が激変するのはプロスポーツ選手の宿命。だからこそ、貯蓄や収入の変動に対応できる“堅実な暮らし”が大切になります。板野さんの“キラキラ生活”をどこまで高橋選手が許容できるのか、一部ファンはモヤモヤしているようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ずっとこの先も“セレブ社長”を貫けるといいけれど……。