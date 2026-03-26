同じ日に保護施設にやってきた2匹の子猫。幸せになるまでのお話と、2匹のご縁が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万2000回を超え「野良ちゃんで過酷に生きてきた分、幸せになって欲しいです」「こんなに幸せにしてくださり、ありがとうございます」「お話しながら、ご飯食べる姿…可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：真冬に別々の場所で『同じ日に保護された２匹の子猫』→一緒に暮らすことになり…『奇跡のような展開』】

真冬に保護された子猫たち

YouTubeアカウント「ねこねっと山中湖」に投稿されたのは、不思議なご縁で出会った2匹の保護子猫の幸せをつかむまでのお話です。真冬のコンビニで保護された「クーパー」ちゃんは、重い猫風邪で食事もままならない状態だったそうですが、保護猫団体でのケアで回復したといいます。その後、預かりボランティア宅へ移動。安心からか「ヘソ天」で眠る姿も見せてくれたそうです。

そんなクーパーちゃんと運命を共にするのが「ハーヴィー」ちゃん。ハーヴィーちゃんもまた、真冬の屋外で震えていたところを保護されたそうです。驚くべきことに、クーパーちゃんと全く同じ日に保護猫団体のもとへ運ばれてきたのだそう。

すぐに仲良しに

隔離期間を経てついに合流した2匹。最初は「シャー！」と猫パンチが飛び交った初対面でしたが、すぐに意気投合！ボランティアさんの体に登ったり、一緒に寝たりと、本当の兄弟のように過ごしていたそうです。先住猫たちからも猫社会のルールを学び、すくすくと成長。

不思議なご縁

やがて2匹はそれぞれ里親さんのもとへ。ハーヴィーちゃんは「ジョジョ」ちゃん、クーパーちゃんは犬さんのいる家庭で「ノア」ちゃんになったそうです。なんと里親さん同士が知人だったため、今後も2匹は会えるとのこと。同じ日に救われた2匹の不思議な縁に、温かい感動が広がっています。

動画には「寒くてしんどくて辛い思いをした分これからはうーんと幸せになってね」「外で辛い経験をしていた子が保護されて幸せになっていく動画、大好きです！」「見つけてもらって良かったね、あったかいね、美味しいね、嬉しいね、幸せになろうね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこねっと山中湖」では、猫や犬の保護活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこねっと山中湖」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。