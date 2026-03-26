大至急！【セブンイレブン】へ走れーーーッ！！ 次食べたい「新商品」

アイス & スイーツから「新商品」が続々と登場している【セブン-イレブン】。その中でも和風フレーバーのものは、心をほっこりと癒してくれそうでおすすめです。疲れが溜まっている時に、ストレス発散がてら味わってみませんか？ マカロンタイプのお手軽アイスから、ご褒美にぴったりなクレープまで、イチオシをご紹介します。

口の中で香ばしさ広がる「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」

コロンとした形の、片手で気軽に食べられそうなこちら。マカロンでサンドしたほうじ茶ラテアイスにはほうじ茶ソースを忍ばせており、なめらかな口当たりに癒されるかも。外側の生地とアイスの食感が異なるのも相まって、食べ進めていくうちに癖になりそうです。

食べ応えある「7プレミアム ワッフルコーン きなこみるく」

和テイストなこちらのコーンアイス。きなこアイスとミルクアイスに黒蜜ソースを合わせており、風味豊かな味わいが楽しめそうです。ワッフルコーンのザクザクな食感に食べ応えもあるかも。お腹を満たしたいおやつにぜひ選んでみて。

桜尽くしの「とろけるさくらミルクプリン」

カップ入りのこちらは、@sujiemonさんいわく「ホイップ・ソース・プリンすべて桜味」が楽しめるとのこと。まろやかさと、桜の優しい和の味わいに癒されそうです。「ほんのり甘酸っぱく美味しい」とのことで、食後のデザートに食べやすいかも。

ほんのりピンクに染まった「もっちり和クレープ さくらといちご」

ちょっぴり優雅なティータイムを楽しみたい時は、こちらのクレープがおすすめ。折りたたまれた生地はほんのりピンクに染まっていて、気分を上げてくれそうです。さくら餡とさくらクリーム、いちごソーズが包まれていて、上品な甘さも感じられそう。頑張った自分へのご褒美に選ぶのもいいかも。

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※こちらの記事では@miki__ice様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino