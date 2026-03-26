ピンと張られた真っ白な障子を見ると、なんだかウズウズしてしまう人もいるのではないでしょうか？それはどうやら猫ちゃんも同じようで…？そんな飼い主さんの目の前で障子にイタズラをする猫ちゃんの光景が、56万再生を超える話題に。投稿を見た人からは、「堂々とやってますね（笑）」「見ているこっちも気持ち良くなるほどの破り方ｗ」と感想が寄せられています。

【動画：障子の枠に登った猫→飼い主さんの『目の前』で…想像以上に堂々とした『現行犯の光景』】

穴の開いた障子に頭を入れてみる光太ちゃん

子どもの頃、和紙を貼った障子に指を入れて遊んだことがある人もいるのではないでしょうか？その衝動はどうやら猫ちゃんにもあるようで、Instagramアカウント『moppufamily』に障子を破いて遊ぶ猫ちゃんの光景が投稿されました。

その日、障子の枠に登って遊んでいたキジ白猫の光太ちゃん。いくつかの仕切りの間には和紙が貼られておらず、空洞になっていたといいます。光太ちゃんがその隙間に器用に足をかけて登っていると、一枚の破れかけた和紙を発見したそう。

それに気づいた光太ちゃんは、破れた和紙に近づくと…なんと、躊躇無く和紙の中に頭を入れたのだとか！和紙に開いた穴は、光太ちゃんの頭でさらに大きく広がってしまったのでした。

後ろめたさもなくそんなイタズラができるなんて、なんだか少し羨ましくなってしまいます。

堂々と犯行に及ぶ姿に…

和紙の穴に頭を入れた光太ちゃんは、紙の端がヒラヒラと揺れていることに気が付いたご様子。すると、今度はその紙の端を咥えて、ビリビリと穴を広げていったのだとか。どんどん広がっていく穴を見ていると、なんだか諦めがついて、清々しい気持ちになってきてしまいます。

そして、体がすっぽりと収まるサイズまで穴を広げた光太ちゃんは、穴の間から顔を出して周囲をキョロキョロと眺めていたそう。飼い主さんと目が合うと少しの間見つめ合っていたものの、再び障子の穴を広げる作業に戻っていったといいます。

毎日コツコツ和紙を剥がす光太ちゃん

そんな衝撃的な光景を目撃してしまった飼い主さんですが、光太ちゃんはその後も少しずつ和紙を剥がしていたそう。光太ちゃんの犯行現場を目撃した時はまだ6枚ほど残っていた和紙も、残り3枚に。

そんな光太ちゃんの日々の努力を見ていると、なんだか最後の1枚になるまで見守りたい気持ちになってしまうのでした。

障子の和紙を破いていく光太ちゃんの光景には、「もはや現行犯の常習犯ｗ」「障子剥がしは年末のお掃除でやって欲しいですねｗ」「モフモフの刑に処す」など、温かな笑いが巻き起こることに。

Instagramアカウント『moppufamily』では、そんな光太ちゃんの可愛いイタズラや、家族猫ちゃんたちのほのぼのとした日々の様子が投稿されていますよ。

光太ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「moppufamily」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。