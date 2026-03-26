驚きの金額が明らかに

米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨む。ワールドシリーズ3連覇を目指すチームを現地で観戦するにはいくらかかるのか――米紙が調査結果を伝えている。

米紙「ニューヨーク・ポスト」は「家族4人でのドジャースタジアム訪問は現在、MLBで最も高額」との見出しで記事を掲載。ブックメーカー紹介サイト「ブッキーズ・ドット・コム」のビル・スペロス氏による調査結果を引用し、「駐車場のゲートからホットドッグを一口かじるまでの間に、現実が肩を叩く」と、高額な負担について報じている。

算出された費用にはチケット4枚と駐車場代、さらにビール2杯、ソフトドリンク2杯、ホットドッグ4本が含まれている。この「ドジャース体験」の費用は413.16ドル（約6万6000円）に到達。リーグ平均を200ドル近く上回った。記事によれば、平均チケット価格は78.11ドルで球界最高となっており、駐車場代は45ドル。ミチェラーダ（ビールベースのカクテル）は1杯28ドルに設定されているという。

他球団と比較しても、2位のレッドソックス（372.90ドル）、5位のジャイアンツ（283.58ドル）、6位のパドレス（274.14ドル）らを大きく引き離した。一方で、同じ州のエンゼルスは「44ドルのファミリーパック」を販売していると紹介されている。

記事は「数字はスタンドに座らない。座るのは家族だ」と指摘。ロサンゼルスの親たちが、キッチンのテーブルで「球場での一夜が、1か月の可処分所得の半分に見合うかどうか」を判断している現状を伝えた。



（THE ANSWER編集部）