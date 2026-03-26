元AKB48の板野友美がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGEL（ロールエンジェル）の松山玲菜が23日、自身のインスタグラムを更新。同日に発売された「週刊ヤングマガジン」(講談社)で自身初のソログラビアデビューを果たしたことを報告した。



【写真】画角に収まりきらないボリューム 黒髪美女が迫力のタンクトップ姿

グラビアは2度目になるという松山。「1回目は2年前の17歳の時だったので、19歳の今、自分自身でも感じるくらい大人びた松山玲菜を魅せれる自信があります!!」とファンにアピール。「色んな表情を今回は意識して、ポージングも自分なりに研究して挑みました。」と出来栄えに胸を張る。



「何しろ体を絞ることを1番に頑張りました！」とシェイプアップに力を注いだことを伝え、「お菓子が大好きな私が板野さんと『お菓子を食べない』と約束した撮影の1ヶ月半前からお菓子との葛藤、そして我慢。の繰り返しをし、撮影当日までもっていきました。」と記し、自分でも驚くくらいの変化だったことを明かした。



17日には「2年ぶりのグラビアを出させていただきます」と告知していた松山。当時のヤンマガと比較し、「この時では出せない少し大人な雰囲気だったり表情を出せるように頑張ろって思って撮影に挑みました」と撮影を振り返り、青をまとった刺激的なバックショット、豊かな2つの盛り上がりがのぞくタンクトップ姿などをアップした。



「この二年前のグラビアから成長した私もそうですが、身体で表した私の努力も、今回のヤングマガジンを通してたくさんの方にみていただきたいです。 たくさんの感想お待ちしてます 皆さんの手に、そして目に届きますように」と思いをつづった。



松山は2006年生まれ、宮崎県出身。板野友美の妹分として始動したプロジェクト「RoLuANGEL」(ロールエンジェル)の1期生。



（よろず～ニュース編集部）