「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。加藤が「人生初」めて行ったファストフード・チェーンを明かした。

綾菜は「カトちゃんが80代になってからは休みの日は私の運転で関東近辺の温泉巡りをしています」と書き始め「サービスエリアでカトちゃん人生初の『松屋』に行きました！松屋のラーメン初めてみました」とつづった。

また、「毎年来てるこの宿。ついてからは、お部屋でゆっくり温泉入って食事もお部屋で頂きました 私が計画したからお会計しようとしたらスマートにカトちゃんが払ってくれてました」とし、「夏は那須高原に私が連れ行ってあげよ。予約はしたよ。頑張って働きます いつもありがとう」と感謝した。

フォロワーからは「素晴らしいです素敵すぎ 流石カトちゃん」「素敵なお休みの過ごし方ですね」「ステキ 癒されました」「カトちゃんは、いつもいつまでもカッコいいわ〜昭和の男ね！」「カトちゃん紳士だけど奥さんが男前過ぎて最高な夫婦」「加トちゃん幸せものすぎる！」などの声が寄せられていた。