【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）

【映像】海外メディアも称賛！圧巻トラップ→極上シュート

バイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、世界最高峰の舞台で特大のインパクトを残した。劇的な決勝ゴールを叩き込んだ若き至宝を、各国の海外メディアもこぞって絶賛している。

日本時間3月26日のUEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグで、バイエルンはマンチェスター・ユナイテッドと対戦。先日まで行われていたAFC女子アジアカップ2026で日本代表の優勝に貢献した谷川は、凱旋初戦となったこの試合で1−1の60分から途中出場した。

20歳の逸材は72分に絶妙なスルーパスでFWペルニレ・ハーダーの勝ち越し弾をお膳立てすると、2−2の同点に追いつかれて迎えた84分、勝負を決める大仕事をやってのける。

センターサークル付近でパスを引き出した谷川は、見事なコントロールで相手MFを剥がして前進。左サイドへ大きく展開して自らはゴール前へ駆け上がる。DFフランツィスカ・ケットが左サイド深くからマイナスに折り返すと、ボックス内に走り込んだ谷川は、圧巻のファーストタッチで相手DFの逆を突き、右足インサイドでゴール右隅へと美しく流し込んだ。

1ゴール・1アシストの活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた谷川のパフォーマンスには、現地メディアもこぞって反応。いずれも試合速報の中で、とりわけ決勝ゴールを絶賛した。

ドイツ、イギリス、アメリカのメディアが反応

ドイツの放送局『SPORT 1』は、「谷川のおかげでバイエルンが再びリード！」と興奮気味に伝え、「予想外のゴールだ。日本人はためらうことなく右下へ見事にシュートを決めた。先日のアジアカップでの成功に続き、まさに彼女は成功の波に乗っている」と、アジア制覇の勢いそのままに無双する姿を称えた。

またイギリス紙『The Guardian』も、自ら起点となった動きと技術の高さを手放しで賞賛。「この日本代表のファーストタッチは一級品で、そこからボトムコーナーへの強烈なシュートに繋げた。見事だった」と評し、「ケットへ素晴らしいパスを展開し、自らプレーを追いかけてワールドクラスのフィニッシュを決めた。まさに教科書通りだった」と完璧なゴールへの軌跡を称賛した。

さらにアメリカの『ESPN』も、「先週末に日本代表としてアジアカップを制した彼女が、バイエルンを勝利に導いた」と報道。「ボックス内でボールを受け、ワンタッチで相手をかわし、冷静にファーコーナーへ流し込んだ素晴らしいゴール。あの美しさは最高級だった」と、フィニッシュに至る芸術的な所作を絶賛している。

世界中のメディアに大絶賛された谷川の今大会3ゴール目が決勝点となり、バイエルンは敵地で3−2と先勝。準決勝進出を懸けたセカンドレグは、日本時間4月2日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFA女子チャンピオンズリーグ）

