緊迫するイラン情勢はガソリン価格に影響を及ぼしています。

【写真を見る】ガソリン価格の今後は？来週の価格は？ なぜ山形県はこんなに高い？ 県は農業者に燃料費の一部を支援（山形）

資源エネルギー庁によりますと、先週（16日時点）の山形県内レギュラーガソリンの平均小売価格は198円50銭となり、日本における史上最高値を更新しました。

今週は19日から始まった政府の補助金効果が表れ、23日時点で181円10銭まで値下がりしたものの、以前として高止まりが続いており、全国的に見ても高い状態（全国8位）です（1位は沖縄県で227.1円）。

では、なぜ山形県のガソリン価格はこれほど高いのでしょうか。

■なぜ山形はこんなに高い？その背景とは

今回の異常な高騰の背景には、国際情勢による原油高に加え、山形県が抱える特有の流通・販売構造が大きく影響しています。県によりますと、主な要因は以下の3点です。

○輸送コストの負担： 県内には酒田に小規模な油槽所しかなく、内陸部のガソリンスタンドは主に宮城県からタンクローリーで輸送しているため、多額の輸送経費が上乗せされています。

○小規模事業者特有の仕入れ構造： 県内の小規模な販売店は、元売会社から直接ではなく「特約店」を経由して仕入れているため、中間コストが発生しています。

○価格競争が起きにくい市場環境： 県内は地元資本の小規模事業者が多く、1店舗あたりの販売量が少ないため、利益を確保するために一定の価格設定が必要です。また、全国展開する大規模店や格安のプライベートブランド店が少ないことから、他県に比べて価格競争が激しくないことも要因とされています。

■農業者に燃料費の一部を支援

そんな中、県は、現時点でのガソリン価格高騰の影響は限定的だとしながらも、

農業者に対しては４月以降に燃料費の一部を支援する申請の受付を行うとしています。

加温栽培や凍霜害防止などさくらんぼの生育に使用する重油の価格高騰が生産者の大きな負担になることが懸念されています。

県によりますと、農業者向けに去年10月から今月（3月）までで全国の基準価格を上回った燃料費を補助する制度の申請を4月以降に受け付けるということです。

■今後のガソリン価格はどうなる？

石油情報センターによりますと、今月19日から始まった政府の補助金は、ガソリン価格を全国平均で20円ほど下げることを目的としています。

山形県のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週16日時点で198.5円、今週23日時点で181.1円なので来週は170円台までには下がると言われています。

しかし、山形県でガソリンの価格が160円台まで下がるというのは中東情勢が解決しない限りは難しいとのこと。

引き続き早期終結を願いながら注視していく必要がありそうです。