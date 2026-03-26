広島テレビの井上沙恵アナウンサーが、3月末で退社するのを前に、出身地・三原市の岡田吉弘市長が広島テレビを訪れ、はなむけの言葉を贈りました。

26日、広島テレビで退社の辞令交付式を終えた井上アナ。

その場に現れたのは、三原市の岡田吉弘市長でした。

■ 三原市 岡田吉弘市長

「三原市出身ということで、引き続きの応援に参りました」



市長が激励品に選んだのは、三原市の伝統工芸品「三原だるま」です。

願い事の成就を願う縁起物で、井上アナをモデルにデザインされた特別なだるまが贈られました。

■ 井上沙恵アナ

「結構リアルな感じなんですね。ありがとうございます。これ、宣材写真を見てくださったんですかね」



■ 三原市 岡田吉弘市長

「これを見るたびに、三原のことを思い出していただいて」



このほかにも、地元の生花店による花束や、名物の三原プリンが贈られ、広島を離れる井上アナの門出を祝いました。

■ 井上沙恵アナ

「三原がある、ふるさとがあるということが、自分の心のお守りになって、頑張ることができました。これからも地元にたくさん帰ろうと思います。ありがとうございます」



井上沙恵アナウンサーは、結婚を機に生活の拠点を広島県外に移すため、3月末で広島テレビを退社します。

（2026年3月26日放送）