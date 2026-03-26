石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第21回目です。

※記事の内容は、2026年2月下旬から2026年3月下旬のものです（一部2月上旬の内容を含みます）。

輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地である珠洲市と隣り合っています。1956年に輪島市に編入されるまで、町野町は、単独の町として存在していました。

輪島市上大沢地区のいま

2月上旬、ユニクロeギフトカードを通じての最後の衣料支援を上大沢地区の方々にお届けさせていただきました。

2024年9月の奥能登豪雨で甚大な被害を受け、その後、10月末に衣類のご相談を受けてから、約1年4ヶ月の間に、あたたかなダウンベストからはじまり、本当にたくさんの衣類をお届けすることができました。

最後の衣類支援は、地元有志の方と相談させていただき、冬物衣類のあたたかいスウェットパンツを揃えさせていただきました。

バラバラの地区の仮設住宅などに入居している関係で、なかなかお会いするタイミングも難しく、2025年12月から準備を行って、2月上旬にようやくお渡しを完了することができました。

衣類を受け取られた方々は、「これいいねぇ〜。いつまでも有難い、うれしいね！」と、大変喜んでいらっしゃったとお伺いしております。長くご支援をいただき、本当にありがとうございます。

奥能登豪雨では、集落全体と集落に至る道大きな被害を受け、道なき道を1時間以上かけて歩いて行かなければ集落に辿り着くことさえ出来なかった上大沢地区では、2月上旬現在、護岸工事や農地の復旧工事がようやく始まり、田んぼの泥や瓦礫を出して今年の作付けに間に合うように作業していただいているところです。

名所でもあった間垣や各家は、手付かずの状態で、集落の復旧復興についてはまだまだ未定です。

公費解体が終わったあと、更地のままの状態ですが、ライフラインの復旧で、水道関係の工事が入り始めているとのことでした。まだ人が住める状態ではありませんが、復旧などの話は進んでいるとお伺いしております。

「これからやっと復興がはじまります。早く今までの姿に戻って欲しいです！ 沢山の方の支援に感謝です」と、地域の方からのメッセージもお預かりいたしました。

被害状況によって復興の進みに差はありますが、みなさまからのたくさんのあたたかなご支援のおかげで、前を向いて復興のスタートラインに立つことが出来ております。

音の架け橋でのサプライズ

3/15、消防音楽隊員有志のみなさまによる、能登半島復興応援コンサート「エール！ 音の架け橋」が町野小学校で開催されました。

豊橋市消防職員連絡会主催ボランティアの方々の呼びかけで、当日は、豊橋市消防音楽隊、豊川市消防音楽隊、岐阜市消防音楽隊、浜松市消防音楽隊、静岡市消防音楽隊、金沢市消防音楽隊、白山野々市広域事務組合消防音楽隊、小松市消防音楽隊の方々が集まり、集まった方々は、朝ドラ「まれ」の主題歌である「希空〜まれぞら〜」をはじめ、約1時間の演奏に聴き入られていらっしゃったとのことです。

演奏会の最後には、サプライズでこの3月で閉校となる町野小学校の校歌が演奏されました。

町野町のみなさまにとっては、平成9年に寺山小学校、大倉小学校、金蔵小学校、東小学校、町野小学校が統合して「町野小学校」となった際につくられた校歌で、歴代の町野小学校のトランペット鼓隊がふるさと五千人の祭典の際に町内を演奏しながら回ってきたことで長い間親しまれてきました。

会場に集まられた方々からは涙が溢れて、とても気持ちのこもった演奏会となりました。

演奏された消防音楽隊のみなさまからは、「『澄みわたりゆく海山の』という歌い出しにあるように、町野町の美しい風景が浮かんでくるよい歌詞だと思います」とのお言葉も寄せられました。

町野小学校の歴史は、3月で幕を閉じることになりますが、今の校歌もなくせない・残して行きたいとの声があがっています。

町野町の文化財レスキュー

3/13、雪が降り積もる町野町の桶戸地区で、地元のみなさまと文化財レスキューのみなさまによる、キリコと御神輿の救出作業が行われました。

キリコが保管されている桶戸地区の仮宮は、能登半島地震による被害により、屋根下地や屋根材を支える垂木に大きな損傷があり、建て直しが計画されています。

桶戸地区のキリコは、今から30年以上前、大きさを競うようにキリコが造られていた時代に造られた奉燈キリコで、そのあまりの大きさから、二階建ての仮宮の上の方に木を渡して板がけした上に乗せるようにして保管されており、地域の大人たちが大勢集まって出し入れをする必要があることから、少なくとも15年は祭りに出したことがないとのお話でした。

仮宮の二階から運び出されるキリコの一部だけでも、その大きさが伝わってきます。

無事に運び出されたキリコは、以前にご紹介させていただいた町野町粟蔵のキリコ同様、丁寧にラベル付けがなされた上で、安全な場所で保管されています。

まだまだ先になりますが、神社と仮宮の再建がなされたのち、再び町野町に戻ってきたキリコが復興の象徴として久しぶりにその姿を見せてくださる日が来ることを、願っています。

まちの保育園の移管

能登半島地震の被害を受けて東陽中学校を間借り、その後、奥能登豪雨の被害を受けて町野小学校での間借りして運営を続けてこられた、町野町唯一の保育園、「まちの保育園」さんが、4月1日より、震災による園児数の減少に伴い、社会福祉法人町野福祉会から輪島市に移管され、公立保育園になります。

1980年代頃、町野町には町野第1保育園と町野第2保育園という2つの保育園がありましたが、少子化が進み、まちの保育園に統合されています。

かつての「まちの保育園」は、大きなホールと広い園庭が自慢の2階建ての保育園でした。建物は築40年以上が経過している老朽化に加え、能登半島地震の被害が重なったため、既に公費解体で解体されています。

現在も、町野小学校での間借りのため、以前の保育環境にはほど遠い状況ではありますが、たくさんの方々のご支援・応援で、お子さまたちが笑顔で過ごせるような保育の提供を続けてきました。

発災からまだ間もない頃の保育では、ライフラインが止まったまま、トイレも使えない状況だったことを考えると、2年が過ぎて、少しずつ日常を取り戻していることを実感します。

職員のみなさまは、災害後に町野町を訪れてくださった沢山の支援団体の方やボランティアの方や地元のみなさまからのご支援や励ましのあたたかいお言葉、お声掛けによって前向きな気持ちを持たせていただいたと、振り返ります。

その感謝の気持ちを伝えたいと、2024年の夏には、園児さんと職員のみなさまで、たくさんのご支援をくださったボランティアのみなさまや、地域のみなさまに感謝の気持ちを伝えたいと、町野公民館での「まちのマルシェ」を開催するなど、大変ななかでも、地域に根ざしたイベントや行事を行ってきました。

園長先生より、これまでの感謝を綴ったメッセージをお預かりしましたので、ご紹介させてください。

園長先生のメッセージ「子どもたちの笑顔や笑い声にも、常に楽しく頑張る力をもらいました。震災や豪雨でつながったご縁に感謝を忘れず大切にしながら、私たちもどこかで恩返しができたらと思っています。また、子どもたちには、支援をしていただいた感謝の気持ちをいつまでも忘れずに、困っている人がいたら手を差し伸べられる人になってほしいと願っています。今まで、園を支えてくださった皆様のお力添えに、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました」

「まちの保育園」の名前は、4月1日より輪島市立「まちの保育園」として続いていきます。

町野小学校・東陽中学校の閉校

3/24、町野小学校と東陽中学校で閉校式が行われました。新年度からは、東陽小中学校として新たに開校します。

閉校式に先立ち、3/21には町野小学校体育館では、閉校記念イベントが開催されました。

当日、ステージでは本橋隼人さんのチューバコンサートや、小学生の学習発表の劇や合奏、ダンス、祭り太鼓が披露されました。中学生は東陽中学校の歴史を発表し、全員で今年度限りとなった「町野小学校校歌」を歌いました。

最後に色とりどりのバルーンリリースが閉校を記念して行われ、この季節にしては珍しい晴れた空に、たくさんの風船が舞い上がりました。

「学校で過ごした時間、心の中で生き続ける」

参加された保護者の方と生徒さんは、次のように閉校式を振り返ります。

保護者「これまで私たちを支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。閉校式で校歌を歌い、その詩の深い意味と、この学校の歩んできた歴史を改めて感じました。多くの思い出が詰まったこの場所がなくなることは寂しいですが、ここでの学びと時間は、これからも心の中で生き続けます。本当にありがとうございました」

保護者「小学生と中学生の演目を見ていて、激甚災害の後に町野町に残った子供達は、少ない児童生徒数で一生懸命頑張って活動していたんだなと改めて感じました。1年生から6年生まで、みんな体育館に響くような大きな声で元気がよくて素敵でした。特に祭り太鼓の披露は、地元の祭りの文化を実感できる演目で、奥能登、輪島、町野の血がココに受け継がれている感じがして、本当に良かったです。この祭り太鼓は、大阪から移住して来られた方が、『太鼓をやりたい！』と輪島の方へ通って習って、町野町の子ども達を集めて太鼓教室を開いて出来たもの。古き良き文化を見直して、今に合うように新たに創ってくれた祭り太鼓は、移住して、町野に根付いてくださった方がいなければ、生まれなかったものです。町野の子らの素晴らしい発表を目の当たりにして、こんな町野町が誇らしいと思えた閉校イベントでした」

生徒「中学生になる時、東陽中の校舎で始まる学校生活を楽しみな気持ちでいっぱいでした。しかし、地震や豪雨で中学三年間の全てを東陽中の校舎で過ごすことはできませんでした。白山市への集団避難や、柳田中学校での間借り生活のあと、今度は町野小学校の校舎で学校生活を過ごしました。閉校イベントでは地域の方々もたくさん集まり、チューバの演奏をきいたり小学生の発表をみたり、会場のみんなで校歌を歌ったり最後にはたくさんの感謝の気持ちをこめて風船を空に飛ばした時、たくさんの思い出を作れた町野小学校、東陽中学校への感謝の気持ちでいっぱいになりました」

「町野小学校、東陽中学校が閉校となる事を聞いた時、残念でさみしさを感じ、最後の東陽中卒業生となる事に対して、なんだか地震に豪雨さらに閉校と不憫な感情になっていました。でも、イベントでは児童さんたちの一生懸命な劇やダンスが披露され、会場に集まられたみなさんは、それをにこやかに見ておられ、中学生の生徒さんは少ない人数でありながら東陽中の歴史を上手に発表されている姿を、微笑ましく思いました。最後に会場の全員で校歌を歌い、その後のバルーンリリースでは、風船に『ありがとう』と思いをこめ、一斉に空へ飛ばし、大空に広がる色とりどりの光を見た時『この町野の地で学ばさせてあげられた事に改めて良かった！』と強く感じました。たくさんの町野の方々が閉校に対し思いを持ち、イベントへ集まり、町野小・東陽中の歴史に感謝していることを感じました。きっとこの町野の地・人々だからこそ新たな東陽小中学校も素晴らしい歴史を作り続けてくれると感じました」

閉校記念品に校舎と校章のアクリルチャーム

また、町野小学校と東陽中学校の閉校に伴うご支援として、保護者の方と両校の校長先生、職員のみなさまとご相談の上、閉校記念品として校舎と校章のアクリルチャームをお届けさせていただきました。

能登半島地震のあと、特に奥能登豪雨の被害の際にはたくさんのボランティアのみなさまが泥出しなどの復旧作業にあたってくださいました。

東陽中学校への本の寄贈、お子さまたちへの文房具のご支援など、本当にたくさんのご支援、お力添えをいただきました。改めて御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。

14校の輪島市の小中学校のうち、小学校9校と中学校4校の13校が閉校し、4校に統合されます。

町野町には、新たに町野小学校と東陽中学校が統合された「東陽小中学校」が開校します。

今後とも能登をどうかお願いいたします。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで、毎月掲載します。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。