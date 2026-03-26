公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は２６日、４月から順次始まる大阪・関西万博１周年メモリアルイベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ」の詳細を発表した。

４月１２日に万博記念公園で開催される「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」では、閉幕式で披露されたダンスパフォーマンスに「Ｆｕｔｕｒｅｓ」のアレンジを加え進化したパフォーマンス「ＥＸＰＯ２０２５ Ｗｏｒｌｄ Ｊｏｕｒｎｅｙ．世界を旅するいのちの物語」など盛りだくさんのステージプログラムや、万博期間中に多くの来場者を魅了した「Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄ， Ｏｎｅ Ｐｌａｎｅｔ．」のドローンショーを一夜限りの特別版として実施する。

ほかにも、パビリオンの追体験ができるコンテンツや国内外パビリオンで提供されたあの味がもう一度味わえるキッチンカーが集結する。

なお、もみじ川芝生広場（Ｆｕｔｕｒｅｓゾーン）の入場と同広場で体験できる一部プログラムは事前抽選で、申込期間は２６日から４月２日までとなっている。

また、４月８日から１４日に夢洲駅地上で行われる「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｓｔａｔｉｏｎ」では、万博で生まれた技術や取り組み、未来社会に向けたプロジェクトを紹介する展示や、イベント参加の記念としてオリジナルスタンプを押印できる企画などが実施される。