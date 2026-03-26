◆センバツ第８日 ▽２回戦 大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）

大阪桐蔭が激闘を制して８強入り。史上７校目の甲子園通算８０勝（１８敗）を成し遂げた。

三重とは過去２度対戦して２勝０敗だが、１４年夏は決勝で４―３、１８年春の準決勝でも３―２で延長１２回サヨナラ勝ちしており、この日も延長１０回タイブレークで１点差勝ちと雪辱に燃える三重を返り討ちにした。

無死一、二塁から始まる延長１０回タイブレーク。暴投で二、三塁とし、８番・中島斉志（２年）の中犠飛で１点を勝ち越した。その裏は８回途中から登板した３番手の左腕・小川蒼介（３年）が締めた。

「バントの構えをしたのでさせて刺そうと…」と全力で直球を投げ込み、猛チャージした黒川虎雅三塁手が打球を処理した。三塁ベースカバーの遊撃手・中島斉志に転送し、三塁で封殺。見事な連携プレーを決めると、２者連続三振を奪った小川は拳を突き上げた。

「１点取ってくれただけで十分でした。タイブレークの練習はしてきましたから」と胸を張る。練習試合では「無死一、二塁」の設定で経験を積んだ。「僕が９割くらいやりました」と“リリーバー専用練習”で腕を磨いた。

厳しい場面での登板に西谷浩一監督（５６）は「あとは小川の球威にかけた。（三重は先発の）吉岡のストレートに合っていなかったので。小川のボールも結構強いので、パワーピッチャーがいいかなと思った」と起用の意図を説明した。

大トリで登場した２４日の熊本工戦は２年生の左腕の川本晴大が完封勝利。この日の先発だったエース右腕・吉岡貫介もともに１５０キロ越えの２枚看板がいる。小川はこの日に自己最速タイの１４７キロをマークしたが「球が速い投手はいっぱいいる。自分は気持ちでは負けない」ときっぱりと言い切った。

小川は「メンタルは弱かったんです」と言う。ピンチで必死に投げてもボールに弱さが出てしまったという。強化するため、負荷をかけたウエートトレでも「もう１回を全力でやりきる」と決め、苦しい時にも全力を出せるように、鍛錬してきた。

大会前に指揮官は小川に「苦しい場面での登板が多くなる」と伝えていた。小川は意気に感じ、試合中も指揮官の間近に座り、声を出して登板を訴えていた。「（ベンチ入りの）投手５人全員で投げて勝ちたい」と小川。チームの目標は春夏１０度目の全国制覇。盤石の投手陣の役割分担で、頂点に駆け上がる。