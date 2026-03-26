宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）は26日、公式ホームページを更新し、公演チケットの高額転売事案があったことを明らかにした。

警視庁はこの日、宝塚歌劇公演チケットの高額転売を行ったとして、チケット不正転売禁止法違反容疑で、都内の60代女性を書類送検した。

同劇団では、この事案について触れ、「2019年に『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』が施行され、弊社が主催する宝塚歌劇公演のチケットは、上記の法律に定める特定興行入場券として販売していることから、違反者は『1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科』に処される可能性がございます」と警告。

「宝塚歌劇では、今後も継続して転売ウェブサイト等への出品者や転売業者に対し、厳正な措置をもって転売対策に取り組むともに、警察の捜査へ全面的に協力してまいります」と表明した。

また、ファンに向けて「皆様におかれましては、法律や宝塚歌劇のチケットに関する利用規約を正しく守っていただきながら、宝塚歌劇をご観劇賜りますよう、あらためてお願い申し上げます」と呼びかけた。