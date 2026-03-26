藤田ニコル、おなかぽっこり私服姿に「こんなスタイルのいい後期妊婦さんが日本に存在するんだ！」反響
モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月24日、自身のInstagramを更新。大きくなったおなかが目立つショットを公開しました。
【写真】藤田ニコルのふっくらおなか
コメントでは「かわいいいい」「お腹出てきましたね」「髪切ってるのも可愛いしメガネも可愛いし 可愛いママすぎて素敵」「こんなスタイルのいい後期妊婦さんが日本に存在するんだ！」「髪の毛短くなって大人っぽい」「急に母親の顔になりましたね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】藤田ニコルのふっくらおなか
「花柄ワンピかわいい似合う」藤田さんは「アフタヌーンティーの日 お買い物もしたり沢山動きたかったのでLVスニーカリーナを履いておでかけ」とつづり、5枚の写真を投稿。かわいらしいジャケットとスカートを着用しています。おなかがふっくらとしていることが分かります。また「あ、髪の毛も切ったよ」とも報告しました。
2025年12月に妊娠報告2025年12月11日に自身のInstagramで、妊娠を報告していた藤田さん。その後は、大きくなっているおなかが際立つ姿もたびたび公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)