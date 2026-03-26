アニメ『ちいかわ』を全話無料で5日間ノンストップ一挙放送 「ちいかわ公式無料チャンネル」が27日から限定復活
ABEMAは、人気キャラクター作品「ちいかわ」初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』の1周年を記念し、「ちいかわ公式無料チャンネル」にて27日から31日まで、5日連続でテレビアニメ全話を無料で一挙放送する。
【画像】ちいかわ＆ハチワレの誕生日祝い…アニメ『ちいかわ』場面カット
「ちいかわ」は、なんか小さくてかわいいやつ（通称：ちいかわ）たちの日常を描く、イラストレーター・ナガノ氏によるX発の人気マンガ作品。主人公のちいかわとその友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターや、その小さくてかわいいキャラクターたちとシュールでシビアな世界観のギャップがたちまち話題となり、2022年4月よりテレビアニメの放送も開始。『日本キャラクター大賞2022』『日本キャラクター大賞2024』『日本キャラクター大賞2025』ではグランプリを受賞。男女問わず幅広い世代で社会現象と言われるほどの人気を博している。
また昨年3月27日に初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』（通称：ちいぽけ）が世界43の国と地域でリリースされ、1ヶ月足らずで300万ダウンロードを突破するなど、大きな話題を呼んだ。
『ちいぽけ』1周年記念当日となる27日より5日間限定で、「ちいかわ公式無料チャンネル」が復活。アニメ『ちいかわ』最新話まで全話を27日午前0時より5日間にわたり、ノンストップで無料一挙放送。また放送後1週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
【画像】ちいかわ＆ハチワレの誕生日祝い…アニメ『ちいかわ』場面カット
「ちいかわ」は、なんか小さくてかわいいやつ（通称：ちいかわ）たちの日常を描く、イラストレーター・ナガノ氏によるX発の人気マンガ作品。主人公のちいかわとその友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターや、その小さくてかわいいキャラクターたちとシュールでシビアな世界観のギャップがたちまち話題となり、2022年4月よりテレビアニメの放送も開始。『日本キャラクター大賞2022』『日本キャラクター大賞2024』『日本キャラクター大賞2025』ではグランプリを受賞。男女問わず幅広い世代で社会現象と言われるほどの人気を博している。
『ちいぽけ』1周年記念当日となる27日より5日間限定で、「ちいかわ公式無料チャンネル」が復活。アニメ『ちいかわ』最新話まで全話を27日午前0時より5日間にわたり、ノンストップで無料一挙放送。また放送後1週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優