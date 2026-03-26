原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟について3月26日、県と新潟市は控訴しました。中原市長は「市民の命と健康を守る市長という立場で大変悩んだ」と述べました。



26日午後、報道陣の前に立った新潟市の中原市長。



新潟市・中原市長

「断腸の思いでの決断であります。断腸の思いであると」



繰り返し強調した「断腸の思い」という言葉。



水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判。





新潟地裁は3月12日、原告全員の処分を取り消し水俣病と認めるよう命じる判決を言い渡しました。判決を受け、中原市長は所管する環境省と話し合いの場を設け認定基準の再検討を求めましたが明確な回答は得られませんでした。控訴期限となった26日。新潟市・中原市長「本判決を受け入れた場合、これまでの認定審査の継続が困難となり今後被害者を救済することができなくなるという著しい影響を鑑み、東京高裁に控訴しました」その理由について中原市長は「新たな認定基準が示されない限り、今後の認定審査の継続が困難となり、著しい混乱が生じかねない」などとしています。新潟市・中原市長「市民の命と健康を守る市長という立場で今回なにかしら風穴とまではいきませんけども、なにか前進できるものはないかと。控訴しようと控訴しまいとどちらにしてもこの原告を含めた水俣病に苦しむ人たちに影響があると大変悩んできたところ」また、県も控訴し、花角知事は「上級審で判断を仰ぎ統一的な整理を求める」としています。