注意がそちらへ向いてしまう心の動や愛着のある持ち物の呼び方など、4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常の動作や感情をヒントに、正解を導き出してみましょう。

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日常生活や事務的な手続き、そして季節の風景の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？

今回は、心がひかれる様子を表す言葉から、大切にしている愛用品の呼称、さらに海辺のファッションや文字を書き入れる動作まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□なる
お□□いり
び□□
□□ゅう

ヒント：申込書などの空欄に、必要な事項を書き入れることを何といいますか？

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正解：きに

正解は「きに」でした。

▼解説
きになる（気になる）
おきにいり（お気に入り）
びきに（ビキニ）
きにゅう（記入）
心の動きを指す「気になる（きになる）」、愛着を込めた「お気に入り（おきにいり）」、夏らしい「ビキニ（びきに）」、そして事務的な「記入（きにゅう）」。感情の機微から実務的な動作まで、全く異なる文脈の言葉たちが共通の響きでピタリと整列しました。たった2つの音がこれほど豊かな情景を支えていることに気が付くと、脳がスッと軽くなるような感覚になれますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)