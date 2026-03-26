【ひらがなクイズ】1分で正解にたどり着こう！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「心ひかれる様子」
日常生活や事務的な手続き、そして季節の風景の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、心がひかれる様子を表す言葉から、大切にしている愛用品の呼称、さらに海辺のファッションや文字を書き入れる動作まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□なる
お□□いり
び□□
□□ゅう
ヒント：申込書などの空欄に、必要な事項を書き入れることを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きになる（気になる）
おきにいり（お気に入り）
びきに（ビキニ）
きにゅう（記入）
心の動きを指す「気になる（きになる）」、愛着を込めた「お気に入り（おきにいり）」、夏らしい「ビキニ（びきに）」、そして事務的な「記入（きにゅう）」。感情の機微から実務的な動作まで、全く異なる文脈の言葉たちが共通の響きでピタリと整列しました。たった2つの音がこれほど豊かな情景を支えていることに気が付くと、脳がスッと軽くなるような感覚になれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心がひかれる様子を表す言葉から、大切にしている愛用品の呼称、さらに海辺のファッションや文字を書き入れる動作まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
お□□いり
び□□
□□ゅう
ヒント：申込書などの空欄に、必要な事項を書き入れることを何といいますか？
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↓
↓
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正解：きに正解は「きに」でした。
▼解説
きになる（気になる）
おきにいり（お気に入り）
びきに（ビキニ）
きにゅう（記入）
心の動きを指す「気になる（きになる）」、愛着を込めた「お気に入り（おきにいり）」、夏らしい「ビキニ（びきに）」、そして事務的な「記入（きにゅう）」。感情の機微から実務的な動作まで、全く異なる文脈の言葉たちが共通の響きでピタリと整列しました。たった2つの音がこれほど豊かな情景を支えていることに気が付くと、脳がスッと軽くなるような感覚になれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)