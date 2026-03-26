【2026年春夏】ベーシック×クリアカラーが人気！ 上位3位の配色でつくる「トレンドコーデ」4選
アメリカのパントン社は、毎年9月に次の春夏シーズンのトレンドカラー情報を発表しています。今回は、2025年9月に発表された「2026春夏トレンドカラー」から8種類の配色を作り、「2026春夏トレンドカラーあなたの好きな配色は？」というアンケート調査を行いました。（有効回答数：59件、集計期間：2025年10月28日〜2026年3月3日）
今回は、上位に選ばれた配色を使ったおすすめのコーディネート例をご紹介！ ぜひ春夏の装いの参考にしてみてくださいね。
第1位は、マリーナ（澄んだブルー）×コーヒービーン（ダークブラウン）×ホワイトオニキス（オフホワイト）のモダンシティルック（30.5％）。都会的で洗練された印象の配色が人気を集めました。
第2位は、ペールバナナ（淡いイエロー）×シェールグリーン（くすんだグリーン）×ホワイトオニキス（オフホワイト）のソフトスプリング（25.4％）。淡いトーンで春らしさを演出した配色も人気です。
第3位は、ピンク系を取り入れた2つの配色がランクインしました。
バーニッシュトライラック（くすみライラック）×ダスティローズ（落ち着いたローズ）×セージグリーン（ソフトグリーン）のエフォートレスロマンティック（13.6％）は、ニュアンスカラーを組み合わせた大人フェミニンな配色。
ティックルドピンク（ピンク）×ダッチキャナル（ライトブルー）×アンゴラ（ベージュ）のプレイフルポップ（13.6％）は、デイリーや休日のお出掛けにおすすめしたい遊び心のある配色です。
くすみカラーも根強い人気がありますが、今シーズンは透明感のあるクリアカラーの人気が目を引きます。このアンケート結果を踏まえて、おすすめのカラーコーディネートを見ていきましょう。
ホワイトとブルーの組み合わせは、王道の清潔感と知性を感じさせる配色。寒色系をベースに、補色に近い暖色系のブラウンを小物で差した、非常にバランスのいい大人カジュアルです。ブラウンは黒よりも優しくなじみ、全体に奥行きと大人っぽさが加わります。
この写真は、トップスの白ニットで軽さを出しつつ、ブラウンの小物で重心を安定させる構成。このように視線を上下に誘導する配色は、高身長の人のよさを生かしつつ、スタイルをよりよく見せる効果があります。春のお出掛けにぴったりの、優雅さとアクティブさが共存したカラーコーディネートです。
ブルー×ホワイト×ブラックの3色を軸にしたマニッシュで清潔感のある配色に、ブラウンのジャケットをプラス。モノトーンとブルーの世界観に少しの温かみとこなれ感が生まれます。
この写真は、ブルーのストライプシャツとホワイトパンツの清涼感のあるコーディネートに、ベスト、キャップ、ローファーを黒で統一することで、全体を引き締めています。クリーンなブルーをモノトーンのコントラストで際立たせ、ブラウンのジャケットでニュアンスをプラス。アイテム自体はカジュアルですが、配色によって大人っぽく、落ち着いた雰囲気を演出できます。
グリーンの華やかさをホワイト〜ベージュ〜ブラウンのグラデーションで包み込んだ、甘すぎずカジュアルすぎない大人のための春配色。春色を着たいけれど子どもっぽくなりたくないというときに、非常に参考になる上品なカラーコーディネートです。
この写真は、ベージュのニットに白のマウンテンパーカーを重ね、繊細なリバーレース素材のスカートを主役にしたコーディネート。スカートのグリーンは春の芽吹きを感じさせる爽やかさと華やかさを演出し、全体の中で最も彩度が高く、視線を引き付けるポイントになっています。バッグやシューズには黒を使わず、こっくりとしたブラウンを選んでいるのが非常に巧み。グリーンとブラウンはアースカラー同士で相性がよく、ナチュラルでありながら気品のある印象を与えます。
甘いピンクをドライなベージュで中和し、近未来的なシルバーでエッジを効かせた、旬な大人ストリート配色。春の柔らかさにモードな強さを掛け合わせた、甘辛バランスが絶妙な配色です。
この写真は、肌なじみのいいピーチピンクのカットソーを主役に、膨らみのあるバルーンシルエットのベージュチノパンツを合わせ、全体をワントーンのような柔らかいグラデーションにまとめています。ここで白や黒ではなく、メタリックなシルバーのスニーカーを選んでいるのが最大のポイント。
ピンクとベージュの優しくほっこりしがちな配色に、シルバーの冷たさと光沢が加わることで、一気に都会的でスポーティーな今っぽさが生まれます。
パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー2026に「クラウドダンサー（白）」が選ばれたように、白を取り入れたコーディネートは、2026春夏のトレンド感を演出するポイントとなりそうです。今回ご紹介した白の取り入れ方を参考にしてみてください。
また、日本流行色協会が2026年の色に「ハートフェルトピンク」を選んだことで、ピンク系の人気も上昇中。お気に入りのピンクのアイテムを見つけたら、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
今回は、上位に選ばれた配色を使ったおすすめのコーディネート例をご紹介！ ぜひ春夏の装いの参考にしてみてくださいね。
透明感のあるクリアカラーが人気！アンケートの回答から得られた人気の配色は次のとおり。
第1位は、マリーナ（澄んだブルー）×コーヒービーン（ダークブラウン）×ホワイトオニキス（オフホワイト）のモダンシティルック（30.5％）。都会的で洗練された印象の配色が人気を集めました。
第2位は、ペールバナナ（淡いイエロー）×シェールグリーン（くすんだグリーン）×ホワイトオニキス（オフホワイト）のソフトスプリング（25.4％）。淡いトーンで春らしさを演出した配色も人気です。
第3位は、ピンク系を取り入れた2つの配色がランクインしました。
バーニッシュトライラック（くすみライラック）×ダスティローズ（落ち着いたローズ）×セージグリーン（ソフトグリーン）のエフォートレスロマンティック（13.6％）は、ニュアンスカラーを組み合わせた大人フェミニンな配色。
ティックルドピンク（ピンク）×ダッチキャナル（ライトブルー）×アンゴラ（ベージュ）のプレイフルポップ（13.6％）は、デイリーや休日のお出掛けにおすすめしたい遊び心のある配色です。
くすみカラーも根強い人気がありますが、今シーズンは透明感のあるクリアカラーの人気が目を引きます。このアンケート結果を踏まえて、おすすめのカラーコーディネートを見ていきましょう。
ホワイト×ブルーを基調にブラウン小物をプラス
ホワイトとブルーの組み合わせは、王道の清潔感と知性を感じさせる配色。寒色系をベースに、補色に近い暖色系のブラウンを小物で差した、非常にバランスのいい大人カジュアルです。ブラウンは黒よりも優しくなじみ、全体に奥行きと大人っぽさが加わります。
この写真は、トップスの白ニットで軽さを出しつつ、ブラウンの小物で重心を安定させる構成。このように視線を上下に誘導する配色は、高身長の人のよさを生かしつつ、スタイルをよりよく見せる効果があります。春のお出掛けにぴったりの、優雅さとアクティブさが共存したカラーコーディネートです。
ブルー×ホワイト×ブラックにブラウンのニュアンスをプラス
ブルー×ホワイト×ブラックの3色を軸にしたマニッシュで清潔感のある配色に、ブラウンのジャケットをプラス。モノトーンとブルーの世界観に少しの温かみとこなれ感が生まれます。
この写真は、ブルーのストライプシャツとホワイトパンツの清涼感のあるコーディネートに、ベスト、キャップ、ローファーを黒で統一することで、全体を引き締めています。クリーンなブルーをモノトーンのコントラストで際立たせ、ブラウンのジャケットでニュアンスをプラス。アイテム自体はカジュアルですが、配色によって大人っぽく、落ち着いた雰囲気を演出できます。
グリーンを主役にした大人の春配色
グリーンの華やかさをホワイト〜ベージュ〜ブラウンのグラデーションで包み込んだ、甘すぎずカジュアルすぎない大人のための春配色。春色を着たいけれど子どもっぽくなりたくないというときに、非常に参考になる上品なカラーコーディネートです。
この写真は、ベージュのニットに白のマウンテンパーカーを重ね、繊細なリバーレース素材のスカートを主役にしたコーディネート。スカートのグリーンは春の芽吹きを感じさせる爽やかさと華やかさを演出し、全体の中で最も彩度が高く、視線を引き付けるポイントになっています。バッグやシューズには黒を使わず、こっくりとしたブラウンを選んでいるのが非常に巧み。グリーンとブラウンはアースカラー同士で相性がよく、ナチュラルでありながら気品のある印象を与えます。
ピンク×ベージュの柔らか配色にシルバーをプラス
甘いピンクをドライなベージュで中和し、近未来的なシルバーでエッジを効かせた、旬な大人ストリート配色。春の柔らかさにモードな強さを掛け合わせた、甘辛バランスが絶妙な配色です。
この写真は、肌なじみのいいピーチピンクのカットソーを主役に、膨らみのあるバルーンシルエットのベージュチノパンツを合わせ、全体をワントーンのような柔らかいグラデーションにまとめています。ここで白や黒ではなく、メタリックなシルバーのスニーカーを選んでいるのが最大のポイント。
ピンクとベージュの優しくほっこりしがちな配色に、シルバーの冷たさと光沢が加わることで、一気に都会的でスポーティーな今っぽさが生まれます。
パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー2026に「クラウドダンサー（白）」が選ばれたように、白を取り入れたコーディネートは、2026春夏のトレンド感を演出するポイントとなりそうです。今回ご紹介した白の取り入れ方を参考にしてみてください。
また、日本流行色協会が2026年の色に「ハートフェルトピンク」を選んだことで、ピンク系の人気も上昇中。お気に入りのピンクのアイテムを見つけたら、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)