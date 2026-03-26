イラン情勢が不透明さを増す中、政府は石油の供給不足に備え、きょう26日から国家備蓄を順次、放出しています。鹿児島県内ではガソリン価格が少しずつ下がる中、値下げできないスタンドもあります。

政府は26日から、全国11か所の国家備蓄の石油を順次、放出しています。

鹿児島県内では、あす27日からENEOS喜入基地で国内需要の3日から4日分、来月1日から志布志国家石油備蓄基地で4日から5日分を放出する予定です。

国家備蓄の放出でガソリンの供給量は増えるものの…。

（エコスタンド統括マネージャー・中村哲人さん）「こちらの店舗はきょうから4円下げているが、人件費など考えるとなかなか厳しい」

鹿児島市のガソリンスタンドです。近隣の元売り会社の系列スタンドで、レギュラーガソリン1リットルあたり160円台で販売するところもある中、こちらの店舗では185円となっています。

大手石油元売り会社の系列ではないため、仕入れの面で不利になっているといいます。

（エコスタンド統括マネージャー・中村哲人さん）「通常、（元売り会社の）余剰の燃料を安く仕入れているが、余剰がかなり少ない、仕入れが高くなっている。客から『なんで下がらないの？』という声もいただく。この状態が続くと、閉めたほうがいいと考えざるをえない」

鹿児島県内のレギュラーガソリンの販売価格が今週186.3円と、7円値下がりした中、県内のガソリン価格は今後、どうなるのか？県石油商業組合の高田英司専務理事は…

（県石油商業組合・高田英司専務理事）「備蓄を放出したことで価格が下がるということじゃない」

国家備蓄の放出は不足していた石油の供給量を安定させるためで、価格の押し下げには直接つながらないと話します。

国の補助金で今後も価格は下がる見通しですが、県内で効果が出るのは、全国に比べ遅いとみています。

（県石油商業組合・高田英司専務理事）「今週から来週にかけて（全国的に）170円に少しずつ下がっていく。鹿児島もそれに合わせて全国平均より7、8円高いところで推移するだろう。あと3週間程度かかって価格が落ち着いていくだろうと見立て」

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