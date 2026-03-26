26日の鹿児島県内は、各地で20度を超えて春の陽気となりました。桜の名所、鹿児島市・甲突川沿いではあす27日から、飲食を伴う団体での花見が解禁されます。桜の開花状況を取材しました。

鹿児島市の甲突川河畔に26日、設置された花見の解禁を知らせる看板。

鹿児島中央駅側の高見橋から、天保山橋までの緑地などであす27日から、飲食を伴う団体でのお花見が解禁されます。

「こちらではまだつぼみの桜の木が多いですが、少しずつ淡いピンク色の花を咲かせた桜もあります」

26日の県内は、肝付町前田で23.2度、鹿児島市でも21.9度と、多くの地域で20度を超えました。春の陽気となった中、ほとんどの木で少しずつつぼみが膨らみ始めていました。

（親子）「（咲くのは）もうちょっと。楽しみ」

甲突川沿いの桜の咲き具合をまとめました。全体的につぼみや咲きはじめですが、武之橋付近や維新ふるさと館付近では開花が進んでいる木もありました。

続いて、あす27日から解禁となるお花見のルールです。

鹿児島市によりますと、▼場所取りは花見の当日のみ、▼午後10時以降の宴会などは禁止です。▼来月12日日曜までの期間中、火を使えますが、ごみは各自で持ち帰ってください。

ルールを守って、気持ちの良いお花見を楽しみたいですね。

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