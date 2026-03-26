本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



3/26（木）



EUR/USD

1.1450（8.77億ユーロ）

1.1500（32.0億ユーロ）

1.1525（6.89億ユーロ）

1.1575（6.31億ユーロ）

1.1600（14.0億ユーロ）

1.1700（6.65億ユーロ）

1.1750（5.98億ユーロ）



USD/JPY

158.00（7.89億ドル）

160.00（5.56億ドル）



GBP/USD

1.3350（11.0億ポンド）



ユーロドルは1.1500と1.1600に大規模な設定

ドル円は160.00に中規模の設定

ポンドドルは1.3350に大規模なピンポイント

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