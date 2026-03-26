本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/26（木）
EUR/USD
1.1450（8.77億ユーロ）
1.1500（32.0億ユーロ）
1.1525（6.89億ユーロ）
1.1575（6.31億ユーロ）
1.1600（14.0億ユーロ）
1.1700（6.65億ユーロ）
1.1750（5.98億ユーロ）
USD/JPY
158.00（7.89億ドル）
160.00（5.56億ドル）
GBP/USD
1.3350（11.0億ポンド）
ユーロドルは1.1500と1.1600に大規模な設定
ドル円は160.00に中規模の設定
ポンドドルは1.3350に大規模なピンポイント
3/26（木）
EUR/USD
1.1450（8.77億ユーロ）
1.1500（32.0億ユーロ）
1.1525（6.89億ユーロ）
1.1575（6.31億ユーロ）
1.1600（14.0億ユーロ）
1.1700（6.65億ユーロ）
1.1750（5.98億ユーロ）
USD/JPY
158.00（7.89億ドル）
160.00（5.56億ドル）
GBP/USD
1.3350（11.0億ポンド）
ユーロドルは1.1500と1.1600に大規模な設定
ドル円は160.00に中規模の設定
ポンドドルは1.3350に大規模なピンポイント