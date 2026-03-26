緊迫が続くイラン情勢。政府は26日、石油の「国家備蓄の放出」を開始しました。



ガソリンをはじめ石油関連製品の相次ぐ値上げ。その余波は学生の胃袋を支えるお弁当店にも広がろうとしています。



新潟市西区のお弁当店。食欲をそそる音とともに大きなから揚げが積み上げられていきます。



新潟大学の五十嵐キャンパス近くにあり客のおよそ8割が学生の人気店です。



＜大学院生＞

「いつも満足なボリュームで値段もリーズナブル600円ちょっとくらいなのでありがたい」





自慢のからあげ弁当を中心に、多い日には1日250個ほどを売り上げると言います。いま心配していることが……＜ゆうふく弁当 小林直紀店長＞「実際に容器も段階的にずっと上がってきてはいるので一番怖いのは長期化すること」緊迫が続くイラン情勢……政府は26日、石油の「国家備蓄の放出」を開始しました。中東から届く原油が大幅に減りつつあるなか、弁当などの容器に広く使われる「ポリスチレン」は原油が原材料です。大手各社は4月の出荷分からの値上げを発表しました。1キロあたり90円から100円以上の値上げとなるため、容器の仕入れ値も上がることが予測されているのです。＜ゆうふく弁当 小林直紀店長＞「実際に容器がなければ弁当が作れないので……もうずっと（値段が）上がり続けているのでそれはやっぱり怖い」物価高の影響で1年前に比べ容器の仕入れ値が2割近く上がったばかり。原油高騰の余波に危機感が募ります。＜ゆうふく弁当 小林直紀店長＞「そう値上げ値上げもなかなかできないので安定した物価はやっぱり一番求めていること……様子見ながらですけどなるべく値段上げないように満足していただけるように作っていきたいと思っています」押し寄せる原油高騰の余波。身近な食にもその影響が広がろうとしています。