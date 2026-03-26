26日（木）、2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップ（CS）進出会見の開催が発表された。

この記者会見は、4月10日（金）から開幕するSVリーグ女子のCSに先立ち行われる。開催日時は4月6日（月）14:00～14:30を予定しており、CSに出場するSVリーグ女子8クラブの代表選手1名が登壇する。

現時点でCS進出が決まっている6チームからは、それぞれのキャプテンが出席。NECレッドロケッツ川崎から山田二千華、SAGA久光スプリングスから栄絵里香、PFUブルーキャッツ石川かほくから細沼綾、大阪マーヴェラスから田中瑞稀、ヴィクトリーナ姫路から佐々木千紘、クインシーズ刈谷から鴫原ひなたが登壇する。

また、CS進出可能性のある（未確定）3クラブも、群馬グリーンウイングスからは髙相みな実、埼玉上尾メディックスからは内瀬戸真実、デンソーエアリービーズからは川畑遥奈と、各クラブのキャプテンが出席する。なお、コンディション等により登壇選手は変更される場合もある。

同会見はJ SPORTSオンデマンドをはじめとした各種プラットフォームにて無料LIVE配信と見逃し（録画）配信が行われる。レギュラーシーズンも残り4試合。CS進出の残る2枠をどのクラブが掴み取るのか、注目が集まる。