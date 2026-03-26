◆センバツ第８日 ▽２回戦 専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）

神宮大会覇者の九州国際大付は専大松戸に敗れ８強入りを逃した。

九州国際大付・岩見輝晟（らいせ＝２年）が８回に痛恨の３ランを浴びた。１死二、三塁から甘くインコースに入った直球を専大松・吉田颯人（２年）に左翼に運ばれ「自分のピッチングをするだけと思っていたが失投してしまった。相手を抑えられず悔しい」と涙を流した。

７番右翼でスタメン出場し４回裏からＤＨを解除して２番手で登板。２２日の神戸国際大付との１回戦では１４２球をなげていたが、この日は１４０キロ以上を計測。５回には一時同点となる右前適時打を放っており「カーブを意識していた。狙い球を打てたのは成長かな。夏に戻ってこれるように体を大きくしたい」と前を向いた。

楠城祐介監督（４２）は２戦合計で２００球以上投げた岩見を「去年の秋からよく投げてくれた。まだ２年生ですし将来がある選手なので、夏もそうですし、その先もしっかり見据えていきたいです」とたたえた。