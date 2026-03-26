オリックス・宮城大弥投手が２６日、３年連続３度目の開幕投手へ意気込んだ。２７日に行われる楽天との開幕戦（京セラドーム大阪）に向け、本拠地の前日練習で最終調整。キャッチボールなどで状態を確認し「スタートですし、気持ち新たに頑張りたいです。ひとつずつアウトを取るのが投手の仕事。一人目の打者から、その時にできることを一生懸命にやりたい」と快投をイメージした。

２３年に続いて２大会連続で出場したＷＢＣから１６日に帰国し、１９日に岸田監督から大役を告げられたエース左腕。「そこ（侍ジャパン）は終わってしまったことだし、引きずっても意味がない。今はオリックスとして活動しているので、チームのためにやりたい」と自覚をにじませた。オープン戦初登板となった２１日の阪神戦（京セラドーム大阪）では、２回を１安打無失点、４奪三振。ＮＰＢ球の対応については「問題ない」と強調した。

岸田監督は「宮城はうちのエース。本当に自分のチームを勝たせるという思いが伝わってくるので、宮城が柱となり、先発陣全員が一丸となってこのチームを勝たせてほしい」と期待。「どのくらい（投げる）かは分からないけど、できるところまでしっかりと。こだわるところ？ 勝ちです。それはもちろん」と呼応した宮城が、３年ぶり覇権奪回へ猛烈な追い風を送り込む。