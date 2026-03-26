◆センバツ第８日 ▽２回戦 専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）

今大会から導入されたＤＨ（指名打者）制での１号アーチを専大松戸の吉田颯人（２年）が放った。３点リードの９回１死二、三塁、レフトスタンドへの３ランを放った。

自チームから球史に残るアーチが飛び出したことに、持丸修一監督（７７）は「びっくりですね。とにかくびっくり」と笑顔。吉田の起用意図については、「あの子はああいう打撃をする。思いがけないのを打ったり、三振もするんですよ。でも、そういうのが魅力で、あの子をＤＨに起用しているんです。気楽に打たせた方が良いので９番にしている」と明かした。

高校野球では、２５年１月に日本高野連が「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」を発足。ＤＨ制についても導入の可否を議論を進め、同年８月の理事会で全会一致で２６年の公式戦からＤＨ制を採用すると発表した。先発投手が指名打者を兼務できる「大谷ルール」も適用され、部員数が減少する中、新たな活躍機会の創出や、投手の負担軽減がメリットとして挙げられる。

ＤＨは「Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ Ｈｉｔｔｅｒ」の略。攻撃時、投手に代わって打席に立つことで打撃戦を増やし、観客動員につなげることを狙いに１９７３年に米大リーグのア・リーグで採用され、７５年にパ・リーグが導入した。世界的にも主流となりつつあり、国際大会や国内アマチュアの大半のほか、セ・リーグでも２７年シーズンから採用される。