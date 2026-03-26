勇志国際高校・千葉学習センターがインスタグラム更新

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地25日に行われ、女子ショートプログラム（SP）で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は69.10点で8位発進となった。SPから一夜明けた26日、中井が在籍中の学校が“スマイル集”をインスタグラムに投稿。ファンから様々な声が上がった。

ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井。世界選手権のSPはトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）にミスが出て、8位発進となった。

中井は広域通信制の勇志国際高校・千葉学習センターに在籍。SPから一夜明けた26日、同校はインスタグラムを更新し、「【幸せを呼ぶ 亜美さんスマイル】 これを見れば一瞬で元気100倍 亜美さんスマイルにつられて、あなたもきっと笑顔に」とし、中井がひたすら笑う動画を公開した。

明るさ満点の17歳に、ファンも反応。「本当に癒されると同時に自分も頑張ろうという気持ちになります」「亜美ちゃんスマイルを見ると一瞬で元気100倍、こちらまで笑顔になりますね」「亜美スマイルありがとうございます」などの声が上がった。

女子フリーは27日（日本時間28日）に行われる。SP8位とはいえ、3位のアンバー・グレン（米国）とは3.55点差。最高のスマイルで、中井が充実の今季を締めくくる。



（THE ANSWER編集部）