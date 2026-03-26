TVアニメ『霧尾ファンクラブ』

放送情報

MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて

2026年4月2日より毎週木曜深夜0:26〜全国同時放送

AT-X 4月3日より 毎週金曜日 22:30〜 ※リピート放送：毎週火曜日 10:30〜/毎週木曜日 16:30〜

〈配信情報〉

4月2日(木)25:00〜各配信サイトで順次配信開始

〈PV・CM〉

番宣CM：https://youtu.be/WFtXkHkbMTQ

PV第1弾：https://youtu.be/IdTozc0unF0

PV第2弾：https://youtu.be/n3c6bAOhVUg

〈スタッフ〉

原作：地球のお魚ぽんちゃん「霧尾ファンクラブ」（リュエルコミックス／実業之日本社 刊）

監督：外山草

シリーズ構成・脚本：皐月彩

アニメーションキャラクターデザイン：林奈美

メイン原画：貞方希久子

美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)

美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：のぼりはるこ(緋和)

撮影監督：志村豪(T2studio)

編集：松本秀治

音響監督：亀山俊樹

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：菊谷知樹

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

〈キャスト〉

三好藍美：稗田寧々

染谷波：若山詩音

霧尾賢：梶原岳人

満田充：広瀬裕也

桃瀬隼斗：小笠原仁

村岡皐月：伊藤彩沙

田代星羅：和泉風花

〈音楽情報〉

オープニングテーマ スカートとODD Foot Works「FANCLUB」

作詞/作曲：澤部渡、Pecori、有元キイチ

編曲：ODD Foot Works

レーベル：IRORI Records / PONY CANYON

エンディングテーマ a子「ハーモニー」

作詞・作曲：a子

編曲：中村エイジ

レーベル名：IRORI Records/PONY CANYON

〈イントロダクション〉

拝啓 霧尾くん、あなたが好きです。

でも、知りませんでした。

人を好きになるのが、こんなにつらいなんて。

大好きだよ、霧尾くん。

霧尾くんとハンバーガー食べたい。

霧尾くんと相合傘したい。

霧尾くんとお皿割りまくりたい。

霧尾くんと身体中のほくろ探しの旅に出たい。

霧尾くんと出会った日を国民の祝日にしたい。

藍美と波、大好きな人の話をする、2人だけの大切な時間。

こんな日常が、いつまでも続くと思ってた。

一方通行な想いの連鎖は、私たちの日常を変えていく。

■原作情報

霧尾ファンクラブ 地球のお魚ぽんちゃん 全6巻 発売中

〈Information〉

公式サイト https://kirio-fc.com/

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公式ハッシュタグ ＃霧尾ファンクラブ

©地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会