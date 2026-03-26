スカートとODD Foot Works、アニメ『霧尾ファンクラブ』OPテーマの新曲「FANCLUB」配信リリース決定
スカートとODD Foot Worksによる特別ユニット“スカートとODD Foot Works”の新曲「FANCLUB」が、4月3日に配信リリースされることが発表された。
また、本楽曲のフルサイズ音源がリリース日前の4月1日放送のFM802「UPBEAT!」内でラジオ初オンエアされることも決定した。
本作は、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』オープニングテーマ。ODD Foot Worksが描く軽快でエッジの効いたフロウと、スカート・澤部渡が紡ぐ一度聴いたら耳から離れないメロディーが鮮やかに交差する、刺激的かつポップなコラボレーション楽曲に仕上がっている。
原作・地球のお魚ぽんちゃんによる描き下ろしイラストが使用されたジャケット写真も公開され、「FANCLUB」を聴いているキャラクター・霧尾賢の反応が描かれた、原作の雰囲気を感じさせる作品に仕上がっている。
TVアニメ『霧尾ファンクラブ』は、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて、4月2日より毎週木曜深夜0:26から全国同時放送。
スカートとODD Foot Works「FANCLUB」
2026年4月3日(金)配信リリース
Pre-add/Pre-saveリンク：https://lnk.to/0403_FANCLUB
OA情報
FM802「UPBEAT!」
2026年4月1日（水）11:00〜14:00
※12時台生出演
HP：https://funky802.com/upbeat/
TVアニメ『霧尾ファンクラブ』
放送情報
MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて
2026年4月2日より毎週木曜深夜0:26〜全国同時放送
AT-X 4月3日より 毎週金曜日 22:30〜 ※リピート放送：毎週火曜日 10:30〜/毎週木曜日 16:30〜
〈配信情報〉
4月2日(木)25:00〜各配信サイトで順次配信開始
〈PV・CM〉
番宣CM：https://youtu.be/WFtXkHkbMTQ
PV第1弾：https://youtu.be/IdTozc0unF0
PV第2弾：https://youtu.be/n3c6bAOhVUg
〈スタッフ〉
原作：地球のお魚ぽんちゃん「霧尾ファンクラブ」（リュエルコミックス／実業之日本社 刊）
監督：外山草
シリーズ構成・脚本：皐月彩
アニメーションキャラクターデザイン：林奈美
メイン原画：貞方希久子
美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)
美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)
色彩設計：のぼりはるこ(緋和)
撮影監督：志村豪(T2studio)
編集：松本秀治
音響監督：亀山俊樹
音響制作：Studio Sound Bee
音楽：菊谷知樹
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：サテライト
〈キャスト〉
三好藍美：稗田寧々
染谷波：若山詩音
霧尾賢：梶原岳人
満田充：広瀬裕也
桃瀬隼斗：小笠原仁
村岡皐月：伊藤彩沙
田代星羅：和泉風花
〈音楽情報〉
オープニングテーマ スカートとODD Foot Works「FANCLUB」
作詞/作曲：澤部渡、Pecori、有元キイチ
編曲：ODD Foot Works
レーベル：IRORI Records / PONY CANYON
エンディングテーマ a子「ハーモニー」
作詞・作曲：a子
編曲：中村エイジ
レーベル名：IRORI Records/PONY CANYON
〈イントロダクション〉
拝啓 霧尾くん、あなたが好きです。
でも、知りませんでした。
人を好きになるのが、こんなにつらいなんて。
大好きだよ、霧尾くん。
霧尾くんとハンバーガー食べたい。
霧尾くんと相合傘したい。
霧尾くんとお皿割りまくりたい。
霧尾くんと身体中のほくろ探しの旅に出たい。
霧尾くんと出会った日を国民の祝日にしたい。
藍美と波、大好きな人の話をする、2人だけの大切な時間。
こんな日常が、いつまでも続くと思ってた。
一方通行な想いの連鎖は、私たちの日常を変えていく。
■原作情報
霧尾ファンクラブ 地球のお魚ぽんちゃん 全6巻 発売中
〈Information〉
公式サイト https://kirio-fc.com/
公式X @kirio_fc https://x.com/kirio_fc
公式Instagram @kirio_fc https://www.instagram.com/kirio_fc
公式TikTok ＠kirio_fc www.tiktok.com/@kirio_fc
公式ハッシュタグ ＃霧尾ファンクラブ
©地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会