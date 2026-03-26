irienchy、メジャー1stアルバム『UNiQUE』のリード曲「隣の世界は誰のもの」のMV公開
irienchyが、3月4日にリリースしたメジャー1stアルバム『UNiQUE』より、リード曲「隣の世界は誰のもの」のMVを公開した。
「隣の世界は誰のもの」は、悩みを抱える全ての人の背中を押す人生讃歌だという。MVでは、全力で街を駆け抜けるメンバーと日常のさまざまな場面を切り取った映像に仕上がっているとのこと。
なおirienchyは、＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞を開催中。ツアー会場でアルバム『UNiQUE』をライブラリ追加すると、会場限定スペシャルステッカーがプレゼントされる。
◾️メジャー1stアルバム『UNiQUE』
2026年3月4日（水）リリース
▼収録楽曲
1.人生微学
2.ココロノコエ
3.隣の世界は誰のもの
4.飛行船
5.サイダー
6.青春ごっこ
7.夕茜
8.カミナリ
9.モーマンタイ
10.Te&Te
11.Echoes
◾️＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞
2026年
3月5日（木）福岡 LIVE HOUSE OP’s ゲスト： no more / tight le fool
OPEN18:30 START19:00
4月10日（金）愛知 ell.SIZE
OPEN18:30 START19:00
4月11日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN ゲスト：後日発表
OPEN18:30 START19:00
5月2日（土）東京 Shibuya Milkyway ゲスト：後日発表
OPEN18:30 START19:00
詳細：https://www.irienchy.com/live
チケット受付期間：〜各地公演前日23:59
詳細：https://www.irienchy.com/live
※本受付は先着となります
※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます
◾️ライブ出演情報
◆＜FM NORTH WAVE & WESS PRESENTS IMPACT!XXIII supported byアルキタ＞
2026年4月18日（土）
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2604118
◆＜カレーなる休日 in SAPPORO＞
2026年4月19日（日）札幌 HOT TIME
https://tiget.net/events/474602
◆MiMiNOKOROCK FES JAPAN in 吉祥寺 2026＞
2026年6月27日（土）
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2604118
関連リンク
◆irienchy オフィシャルサイト
◆irienchy オフィシャルX
◆irienchy オフィシャルInstagram
◆irienchy オフィシャルYouTubeチャンネル
◆irienchy オフィシャルTikTok