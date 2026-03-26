3月も終盤になり、春本番の暖かさとなっていますが、今後の気温、そして降水量はどうなるのでしょうか。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモは、こちらです。



「最新の3か月予報を解説。暑さと水不足はどうなる？」



まずは気温からです。4月から6月を一気に見ていきます。



なんと、この先3か月、全国的に真っ赤になっています。気温は平年よりも高い状態が続きそうです。5月でも30℃に達する可能性があり、ことしも「四季」ではなく、夏と冬の「二季」となる恐れがありそうです。





続いて、降水量を見ていきます。まず、4月の降水量は平年よりも多くなる可能性が高いです。4月は天気がぐずつき、雨の降る日が多くありそうです。雨の降り方が変わってくる5月、そして梅雨に入る6月は今のところ、平年並みの予想です。この平年並みの解釈ですが、それなりに雨は降ってくれそうともとれれば、まだ予想にブレがあって間を取っているともとれます。水不足の解消には本来、雨が降るべき時期である梅雨の時期にしっかりと雨量を確保できるかが重要です。今は平年並みと出ていますが、個人的にはことしの梅雨は、雨量が多くなるのではないかと考えています。